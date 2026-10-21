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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’un en büyük cemevlerinden biri olan Kıraç Cemevi’nin, bugün (21 Ekim) saat 10.00’da tahliye kararı kapsamında boşaltılacağı bildirildi.

Karara tepki gösteren Esenyurtlular sokağa çıktı.

Bölgede yürüyüşler yapan vatandaşlar “Kıraç’ı teslim etmeyeceğiz” sloganları attı.

Cemevinin bulunduğu Hazine arazisinin kullanım hakkının Cem Vakfı’na tahsis edilmesine karşı çıkan mevcut yönetim ve mahalle sakinleri nöbet başlattı.

"KESİNLİKLE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Kıraç Cemevi Başkanı Evren Kaya, “Burası bizim, biz yaptık. Kesinlikle Cem Vakfı’na teslim etmeyeceğiz” diyor.

Öte yandan protestoların büyümesi üzerine Kıraç Cemevi'nin önüne çok sayıda çevik kuvvet polisi ve TOMA sevk edildi.