Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerin ilk 11 dakikada 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Çekya temsilcisi, 90. dakikada bulduğu golle beraberliği yakaladı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, kötü başlangıca rağmen oyuncularının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadyumu'ndaki atmosferin kendilerini oldukça etkilediğini de belirtti.

'OYUNCULARIMA HARİKA BİR MAÇ ÇIKARDIĞIMIZI SÖYLEDİM'

Fenerbahçe karşısında ilk 11 dakikada iki gol yemelerinin planlarını bozduğunu belirten Trpisovsky, buna rağmen oyuncularının mücadeleden vazgeçmediğini vurguladı.

Sabah karşısında aldıkları mağlubiyeti de hatırlatan Çek teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutlu olduk. Oyuncularla konuştuğumda onlara harika bir maç çıkardığımızı söyledim. Bir önceki maçta Sabah'a karşı başarısız olmuştuk. Genç oyuncularımız var. İlk 11 dakikada 2 gol yedik. Böyle bir başlangıç istemiyorduk. Ama maç esnasında konuştuğumuzda son dakikaya kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. 2 gol yedikten sonra mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. Kalemize atılan şutlar tehlikeli oldu. Maçın başında bu anlamda kötü hissediyordum"

'BU STATTAKİ AMBİYANS İNANILMAZ'

Chobani Stadyumu'ndaki taraftar atmosferinden etkilendiğini dile getiren Trpisovsky, özellikle karşılaşmanın ilk bölümünde sahadaki oyuncularıyla iletişim kurmakta zorlandıklarını açıkladı.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe taraftarlarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Başlangıçta karışıktı ama sonradan tribünler daha sessiz oldu. Bu stattaki ambiyans inanılmaz. İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık. Oyuncularla irtibat kurmak istediğimizde birbirimizi duyamadık. Ama maçtan önce gerekli uyarıları yapmıştık"

'GEÇEN SENE 3. LİG'DE OYNAYAN FUTBOLCULARIMIZ VAR'

Slavia Prag'ın genç bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Jindrich Trpisovsky, oyuncularının Şampiyonlar Ligi seviyesinde deneyim kazanmasının önemine dikkat çekti.

Genç futbolcuların gelişebilmesi için bu tür karşılaşmalarda düzenli olarak forma giymesi gerektiğini belirten Çek teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Slavia Prag’ta çok genç oyuncular var. Geçen sene 3. Lig oynayıp bu sene Şampiyonlar Ligi oynayan oyuncularımız var. Tabii ki puan gerekiyor. Genç oyunculara sürekli saha tecrübesi gerekir. Biraz daha iyi performans sergileseydik daha şanslı olabilirdik"