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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin A grubu imtiyazlı paylarını devralan Tera Yatırım Holding AŞ ile ilgili kritik bir karar aldı. Holdingin, mevzuat gereği yapması gereken zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildi.

OY HAKLARI DONDURULDU, İŞLEMLER DURDURULDU

Yükümlülüğün ihlal edilmesi üzerine SPK; Tera Yatırım Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler ve ilişkili portföy fonlarının Peker GYO'daki oy haklarını 16 Eylül 2026 itibarıyla dondurdu.

Oy hakları dondurulan paylar, pay alım teklifi tamamlanıncaya kadar Borsa İstanbul'da alım-satıma kapatıldı ve genel kurul toplantı nisabından çıkarıldı.

MAĞDUR YATIRIMCILARA YARGI YOLU AÇILDI

SPK tarafından yapılan duyuruda zarar gören yatırımcılar için de bilgilendirmeye yer verildi.

Zorunlu pay alım teklifinin yapılmaması sebebiyle mağduriyet yaşayan veya zarara uğrayan şirket ortağı yatırımcıların, Tera Yatırım Holding AŞ aleyhine dava açabilecekleri bildirildi.