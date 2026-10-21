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Kaynak: DHA

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir metal boyahanesinde forkliftle malzeme taşıyan Eray Altıntaş (24), üzerine demir blokların devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Altıntaş’ın yaklaşık 10 gün önce arkadaşının hayatını kaybettiği trafik kazasından hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi 2’nci Sokak’ta bulunan metal boyahanesinde meydana geldi. İddiaya göre, forkliftle metal parçaları taşıyan Eray Altıntaş’ın üzerine demir bloklar devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Altıntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altıntaş’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 GÜN ÖNCEKİ KAZADAN YARALI KURTULMUŞTU

Eray Altıntaş’ın yaklaşık 10 gün önce geçirdiği trafik kazasında arkadaşının hayatını kaybettiği, kendisinin ise kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.