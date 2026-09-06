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Amazon Prime Video, başrolünde Nicolas Cage’in yer aldığı ve yaz döneminde ekranlara gelen Örümcek-Adam uyarlaması Spider-Noir için iptal kararı aldı. Yapım genel olarak olumlu eleştiriler toplasa da beklenilen izlenme oranlarına ulaşamaması nedeniyle tek sezonluk bir proje olarak kaldı.

1930'LAR NEW YORK'UNDA KARA FİLM ATMOSFERİ

Dizi, klasik Örümcek-Adam hikayelerinden farklı olarak film noir (kara film) estetiğinde bir anlatı sundu. Yapımda, Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırarak özel dedektiflik yapmaya başlayan Ben Reilly’nin (Nicolas Cage), New York’ta ortaya çıkan yeni bir tehdit karşısında eski kimliğine dönmek zorunda kalması konu ediliyordu.

AMAZON ÖRÜMCEK-ADAM EVRENİNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİL

Spider-Noir projesi sonlandırılmış olsa da Amazon Prime Video’nun Örümcek-Adam evrenine olan ilgisi devam ediyor. Şirketin, Sony ile Örümcek-Adam külliyatında yer alan farklı bir karakteri merkeze alacak yeni bir dizi projesi üzerinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.