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Şirket, kapalı alan çekim sorunlarını aşmak ve uydu ile karasal ağı birleştirmek için Grain Management’tan 800 MHz frekans bandı lisanslarını satın aldığını duyurdu.

800 MHZ FREKANS BANDIYLA BİNA İÇİ ÇEKİM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Geleneksel uydu bağlantılarının kapalı alanlarda zayıflama veya tamamen kesilme problemini çözmek isteyen SpaceX, 817-824 MHz ve 862-869 MHz aralıklarını kapsayan spektrumu bünyesine kattı. Yüksek frekanslara kıyasla duvar ve binaların içinden kolayca geçebilen 800 MHz bandı, mevcut akıllı telefonların büyük çoğunluğu tarafından halihazırda destekleniyor. Şirket bu hamleyle, uydu sinyallerinin ulaşamadığı noktalarda karasal vericileri de devreye sokarak kesintisiz bir kapsama alanı oluşturacak.

15 BİN ADET V2 STARLINK MOBİLE UYDUSU FIRTILACAK

Gelişmiş mobil ağın uzay ayağı için de onay alındı. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX'in 15 bin adet ikinci nesil (V2) Starlink Mobile uydusunu yörüngeye fırlatmasına izin verdi. Yeni nesil uyduların mevcut modellere kıyasla 100 kattan fazla bant genişliği sunarak doğrudan standart akıllı telefonlara yüksek hızlı internet aktaracağı belirtiliyor.

ECHOSTAR ANLAŞMASI VE GELECEK PLANLARI

SpaceX’in hamleleri yalnızca 800 MHz frekansıyla sınırlı kalmıyor. Şirket, ilave radyo frekansları toplamak adına Boost Mobile'ın ana şirketi EchoStar ile dev bir anlaşma için de süreç yürütüyor. Ek spektrum kullanımının kasım 2027’de tamamlanması öngörülen süreç ve cihaz üreticilerinin uygun çip entegrasyonlarıyla birlikte hayata geçmesi planlanıyor.

ŞEBEKE DÜZENLEMELERİ VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ

FCC'nin nihai onaylarının ardından Starlink Mobile’ın ABD genelinde bağımsız bir operatör olarak ticari hizmete başlaması bekleniyor. Halihazırda T-Mobile ortaklığıyla "T-Satellite" adı altında yürütülen sınırlı uydu hizmetinin, SpaceX’in kendi operatör altyapısını tamamen kurmasıyla birlikte nasıl bir yapıya evrileceği merakla bekleniyor.