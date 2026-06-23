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Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan binlerce sözleşmeli öğretmenin merakla beklediği tayin ve aile bütünlüğü konusuna dair Bakan Yusuf Tekin'den önemli bir son dakika açıklaması geldi. Mevcut yasal takvim nedeniyle mağduriyet yaşama riski bulunan öğretmenler için özel bir ara formül devreye sokuldu.

MEVCUT KILAVUZA DAHİL OLAMAMIŞLARDI

Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, 2023 yılında eğitim ailesine katılan öğretmenlerin durumuna açıklık getirdi:

-Yasal Süre Engeli: 1 Eylül 2023 itibarıyla göreve başlayan sözleşmeli öğretmenler, 7528 sayılı Kanun'da yer alan "3 yıl kesintisiz çalışma şartı" nedeniyle, bu aşamada yürütülen 2026 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği kılavuzuna başvuru yapamamıştı.

-Ağustos - Eylül Uyuşmazlığı: Yaz dönemi mazeret tayinleri genellikle Ağustos ayı içinde tamamlandığı için, resmi olarak 3 yılını 1 Eylül'de dolduran öğretmenler bu hakkı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN "EYLÜL" FORMÜLÜ

Öğretmenlerin aile bütünlüğü ve mazeret taleplerini her zaman titizlikle ele aldıklarını vurgulayan Bakan Yusuf Tekin, öğretmenleri sevindiren şu formülü duyurdu:

"Bakanlık olarak öğretmenlerimizin mazeretlerini ve aile bütünlüğüne dair taleplerini her zaman istişare kültürüyle, titizlikle ele aldık, bugün de aynı hassasiyetle değerlendirdik.

Bu doğrultuda, yasal çalışma süresini tamamlayacakları eylül ayında, mazerete bağlı yer değişikliği talepleri için kendilerine özel ayrı bir duyuru yayımlanacaktır. Öğretmenlerimize ve eğitim ailemize hayırlı olsun."

ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ BAKANLIK DUYURUSUNDA

Yapılan bu hamleyle birlikte, 1 Eylül 2023'te göreve başlamış olan sözleşmeli öğretmenler, hak kaybı yaşamadan ve bir yıl daha beklemeden, yasal sürelerini doldurdukları an (Eylül 2026'da) açılacak olan özel ek başvuru ekranı üzerinden mazeret tayini (eş durumu, sağlık vb.) isteyebilecekler. Başvuru takvimi ve şartları Eylül ayı başında MEB tarafından ilan edilecek.