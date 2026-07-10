Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Söylemezler Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu belirtilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

BİRÇOK EYLEMDEN SORUMLU TUTULDULAR

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan kişilerin; Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Silahlı Tehdit, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Suç Üstlenme suçlarından dolayı çok sayıda eyleme karıştığı tespit edildi. Belirlenen kişiler eş zamanlı baskınlar ile gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında; liderliğini M.F.S’nin yaptığı ve kamuoyunda Söylemezler olarak bilinen suç örgütüne yönelik, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’ne, örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu anlaşılan 11 şüpheliye ilişkin, yağma suçundan, yakalama ve gözaltı; 13 adres için de arama ve el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."