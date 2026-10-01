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Sosyalist Enternasyonal'in Türkiye'deki siyasi partilere ilişkin aldığı yeni üyelik kararları gündem oldu.

YENİ Parti örgüte üye olarak kabul edilirken, mahkeme kararıyla atanan yönetim tarafından idare edilen CHP'nin üyeliği askıya alındı.

KARAR ETİK KOMİTEDEN

Medyascope'un ulaştığı kaynaklara göre CHP'nin üyeliğinin askıya alınmasına Sosyalist Enternasyonal Etik Şartı gerekçe gösterildi.

Kararın Sosyalist Enternasyonal Etik Komitesi tarafından alındığı belirtildi. Karara ilişkin ayrıca resmi bir duyuru yayımlanmadı.

YENİ PARTİ'NİN ÜYELİĞİ ONAYLANDI

Aynı süreçte YENİ Parti'nin Sosyalist Enternasyonal üyeliğinin onaylandığı bildirildi. YENİ Parti'nin örgütün internet sitesindeki üye listesine eklendiğini, CHP'nin ise listeden çıkarıldığını aktarıldı.

DEM Parti'nin ise "Danışman Üye" kategorisinde yer aldığı belirtiliyor.