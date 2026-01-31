İktidarın 15 yaş altı çocuklara sosyal medya düzenlemesinin yanı sıra dijital oyunların satıldığı platformlara yönelik de bir düzenleme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, Steam, Epic, Play Staiton Store ve XBOX Store gibi büyük mağazaların Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu olacak.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Firmaların temsilcilik açmaması durumunda firmalara çeşitli cezalar verilecek. İlk olarak 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında idari para cezası kesilecek. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde internet bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranında daraltılabilecek. Yüzde 90’a varan bant daraltma uygulaması, platformun Türkiye’den neredeyse erişilemez hale gelmesi anlamına geliyor.

OYUNLARA YAŞ KRİTERİ ZORUNLULUĞU

BTK, gerekli gördüğü durumlarda riskli kabul edilen oyunların platformdan kaldırılmasını isteyebilecek. Ayrıca şirketlerin kurumsal yapıları, algoritmik sistemleri ve veri işleme süreçleri hakkında bilgi talep edilebilecek.

Düzenlemenin en önemli başlıklarından biri yaş derecelendirme sistemi. Taslakta oyun geliştiren ve yayımlayan şirketler “oyun sağlayıcı” olarak tanımlanıyor. Bu firmalar, ürettikleri oyunları belirlenen yaş kriterlerine göre sınıflandırmakla yükümlü olacak.

Yaş etiketi bulunmayan oyunların Türkiye pazarında sunulmasına izin verilmeyecek. Sınıflandırmanın nasıl yapılacağı ve kriterlerin neleri kapsayacağı ise BTK tarafından çıkarılacak yönetmelikle netleşecek. Bu sistemle birlikte; şiddet düzeyi, korku unsurları, çevrimiçi iletişim özellikleri ve oyun içi harcama mekanikleri gibi içeriklerin daha sıkı şekilde denetlenmesi bekleniyor.

HANGİ FİRMALARA TEMSİLCİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU GELECEK?

Söz konusu taslağın yasalaşması durumunda Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop, EA App, Ubisoft Store, GOG ve Rockstar Games Launcher gibi servisler “oyun dağıtıcı” statüsünde değerlendirilecek ve belirlenen yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kalacak.