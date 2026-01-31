Daha az fatura ödemek isteyenler dikkat: Elektrik kullanmanın saatleri açıklandı

KRİTİK SAAT ARALIĞI İSE 18:00 - 22:00

Enerji yönetim birimleri yaptıkları araştırma sonucu ortaya koyduğu verilerde, nüfusun büyük bölümünün işten eve döndüğü ve elektronik cihazların eş zamanlı çalıştırıldığı 18:00 ile 22:00 saatleri arası, şebekenin en çok zorlandığı "puant" dönemi olarak tanımlıyor. Bu zaman diliminde kullanılan elektrik, talebin zirve yapması sebebiyle diğer saatlere oranla çok daha maliyetli hale geliyor. Özellikle elektrikli ısıtma ve beyaz eşya kullanımı bu saatlerde faturayı doğrudan etkiliyor.