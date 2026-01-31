Elektrik birim fiyatlarına gerçekleştirilen güncellemelerle günün belirli saatlerinde yapılan tüketimler faturaların katlanmasına sebep oluyor. Yapılan son düzenlemelerle beraber, abonelerin en çok dikkat etmesi gereken "pahalı saat" aralığı netleşti.
Daha az fatura ödemek isteyenler dikkat: Elektrik kullanmanın saatleri açıklandı
Uzmanlar, yurttaşlara yüksek fatura şokuyla karşılaşmamaları için yüksek enerji tüketen cihazların kullanım saatlerine karşı uyarılarda bulundu.
KRİTİK SAAT ARALIĞI İSE 18:00 - 22:00
Enerji yönetim birimleri yaptıkları araştırma sonucu ortaya koyduğu verilerde, nüfusun büyük bölümünün işten eve döndüğü ve elektronik cihazların eş zamanlı çalıştırıldığı 18:00 ile 22:00 saatleri arası, şebekenin en çok zorlandığı "puant" dönemi olarak tanımlıyor. Bu zaman diliminde kullanılan elektrik, talebin zirve yapması sebebiyle diğer saatlere oranla çok daha maliyetli hale geliyor. Özellikle elektrikli ısıtma ve beyaz eşya kullanımı bu saatlerde faturayı doğrudan etkiliyor.
İNDİRİMLİ SAATLER BELLİ OLDU
Şebeke üzerindeki baskıyı azaltmak ve maliyetleri düşürmek isteyen aboneler için en avantajlı "indirimli saatler" yeniden düzenleniyor. Yeni tüketim trendlerine göre en ekonomik kullanım dönemleri şu aralıklarda yoğunlaşıyor:
- Gece dönemi: 23:00-07:00 (Minimum yük)
- Gündüz dönemi: 11:00-17:00 (Düşük yoğunluk)
ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRMEK ZORUNLU HALE GELİYOR
Fatura artışlarının önüne geçmek isteyen yurttaşlar için artık yalnızca "tasarruflu cihaz" kullanmak yeterli olmuyor. Uzman isimler, çamaşır ve bulaşık makinesi, kurutma makinesi ve elektrikli araç şarjı gibi yüksek enerji tüketen işlemlerin mutlaka 22:00'den sonraya kaydırılması gerektiğine dikkat çekti.
Isıtma sistemlerinin ise 18:00'den önce evi ısıtacak şekilde programlanması, yüksek maliyetli dilime girmemeyi sağlıyor.