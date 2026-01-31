Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin başrol ismi Kadir İnanır uzun süredir tedavi görüyordu. Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Sinan Başhan Sinan Başhan
Haberi Paylaş
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.

1 8
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 2

CHP lideri Özel, Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı ve sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

2 8
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 3

BEYNİNE PIHTI ATMIŞTI
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.

3 8
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 4

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 yılında Ordu, Fatsa'da dünyaya geldi. babasının ismi Mehmet, annesinin ismi Rukiye'dir. Türk sinema oyuncusu ve yönetmen Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur.

4 8
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 5

Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi.

5 8
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 6

Kadir İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümünden mezun oldu.

6 8
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 7

1967'de Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 yılında düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.

ir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. 1970 tarihinde ilk kez başrolde oynadığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı.

7 8
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 8

USTA OYUNCUNUN EN BİLİNEN FİLİMLERİNDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE

• Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

• Yılanların Öcü (1985)

• Tatar Ramazan (1990)

• Bodrum Hakimi

• Medcezir Manzaraları

8 8
Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
