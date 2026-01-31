ABD Adalet Bakanlığı, çocuk istismarı ve fuhuş ağı suçlamalarıyla anılan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı milyonlarca sayfalık yeni belgeyi kamuoyuna sundu. Belgelerde, dünya çapında tanınan iş ve teknoloji dünyasından isimlerin de yer alması dikkat çekti.

3 milyondan fazla dosya erişime açıldı

Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, yayımlanan dosyaların 2 binden fazla video, yaklaşık 180 bin görüntü ve toplamda üç milyonu aşan sayfadan oluştuğunu açıkladı. Blanche, hiçbir belgenin ulusal güvenlik ya da dış politika gerekçesiyle gizlenmediğini özellikle vurguladı.

Elon Musk detayı dikkat çekti

Belgeler arasında yer alan 2013 tarihli bir e-postada Elon Musk’ın adının Epstein’ın özel adasıyla ilgili bir yazışmada geçtiği görüldü. E-postada, Musk’ın belirli bir tarihte adayı ziyaret etmeyi sorduğuna dair bir hatırlatma ifadesi yer aldı. Musk, daha önce adının Epstein dosyalarında geçmesi üzerine herhangi bir ilişkiyi reddetmişti.

Ghislaine Maxwell’in sabıka fotoğrafı da dosyalarda

Yeni yayımlanan belge paketinde, Epstein’ın uzun yıllar birlikte hareket ettiği Ghislaine Maxwell’e ait sabıka fotoğrafı da bulunuyor. Görüntünün, Maxwell’in 2 Temmuz 2020’deki tutuklanmasına ait cezaevi kayıtlarında yer aldığı belirtildi.

Bill Gates hakkında çarpıcı iddialar

Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Bill Gates’in yabancı uyruklu kadınlarla cinsel ilişki yaşadığı, bu süreçte cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığı ve antibiyotik tedavisini o dönemki eşi Melinda Gates’ten gizlemeyi planladığı öne sürüldü. Belgelerde yer alan bu iddialar resmi bir yargı kararına dayanmıyor.

Küresel yankı bekleniyor

Uzmanlar, yayımlanan yeni dosyaların Epstein ağına dair uluslararası bağlantılar ve olası siyasi–ekonomik ilişkiler açısından uzun süre tartışılacağını değerlendiriyor. Belgelerin, ABD’de ve dünyada yeni soruşturma taleplerini gündeme getirmesi bekleniyor.