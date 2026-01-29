Dijital oyun platformu Steam, ücretsiz oyun arayan oyuncular için kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Platforma farklı türlerde 10 yeni ücretsiz oyun daha eklendi.

Aksiyon, strateji, bulmaca ve simülasyon gibi geniş bir yelpazeye yayılan yeni yapımlar, bütçesini zorlamadan yeni oyunlar denemek isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor.

Steam’de ücretsiz olarak sunulan oyunlar, kullanıcılar tarafından herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklenebiliyor. Bazı yapımlarda oyun içi satın alımlar bulunsa da temel deneyim ücretsiz şekilde oynanabiliyor.

STEAM’E EKLENEN YENİ ÜCRETSİZ OYUNLAR

Steam’de ücretsiz hale gelen ve hemen indirilebilen 10 oyun şu şekilde:

CHICKEN FREN

FORTRESS FURY

GLASSY STARE

HIGHGUARD

KNOCKOFF

POTION KNIGHT

SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS

TERMINAL LUCIDITY

TRUCKIN’ IT

WHERE WE WENT

Özellikle PvP odaklı Highguard gibi daha yüksek profilli yapımların listede yer alması oyuncular arasında heyecan yarattı.

Steam, belirli dönemlerde ücretsiz içeriklerle kullanıcıların yeni türler keşfetmesine imkan tanımaya devam ediyor.