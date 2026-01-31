TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdman Yurdu, ekonomik krizden çıkamadı. 62 yıllık köklü kulüp kapanmanın eşiğinde.
Türkiye’nin 62 yıllık köklü kulübü kapanıyor: Futbolcular maça 2 gün kala tesisleri terk etti
Ekonomik anlamda çöküş yaşayan TFF 2. Lig ekibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nda deprem üstüne deprem yaşanıyor. Yönetim tarafından verilen sözler yerine getirilmeyince futbolcular Gebzespor maçına 2 gün kala tesisi terk etti. Türkiye’nin 62 yıllık köklü kulübü kapanmanın aşamasında.Derleyen: Furkan Çelik
Sezon başından beri ekonomik anlamda özgürlüğünü yakalayamayan Yeni Mersin İdman Yurdu, ligin 18. haftasında oynanması planlanan Menemen FK maçına maddi sıkıntılar nedeniyle çıkamadı.
3 PUANLARI SİLİNDİ
Yaşanan bu olayın ardından TFF, Mersin İdman Yurdu’na hükmen mağlup saydı ve 3 puan silme cezası verdi.
Harekete geçen yönetim gençlerden oluşan bir takım kurarak 68 Aksarayspor maçına çıktı ancak sonuç 8-1’Lik skorla hüsran oldu.
Yeni Mersin İdman Yurdu, Bursaspor maçında da 3-0'lık yenilgi almasının ardından evinde konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal'e 6-0'lık farklı skorla mağlup oldu.
FUTBOLCULAR TESİSLERİ TERK ETTİ
Alacaklarını alamayan futbolcular, verilen sözlerin tutulmaması sonrası Aziz Sancar Tesisleri'ni terk etti.
Oyuncular alınan kararı sosyal medya hesaplarından video çekerek duyurdu.
Çekilen videoda teknik direktör Nurullah Kaya, ''Birkaç gün önce televizyon programa bağlanarak Aksaray maçına çıkamayacağımızı ifade ettiğimde; Valilik’ten gelen haber ile olumlu şeylerin olduğu, Cuma gününe kadar beklememiz gerektiği iletildi'' dedi.