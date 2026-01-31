Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Türkiye'nin 62 yıllık köklü kulübü kapanıyor: Futbolcular maça 2 gün kala tesisleri terk etti

Türkiye’nin 62 yıllık köklü kulübü kapanıyor: Futbolcular maça 2 gün kala tesisleri terk etti

Ekonomik anlamda çöküş yaşayan TFF 2. Lig ekibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nda deprem üstüne deprem yaşanıyor. Yönetim tarafından verilen sözler yerine getirilmeyince futbolcular Gebzespor maçına 2 gün kala tesisi terk etti. Türkiye’nin 62 yıllık köklü kulübü kapanmanın aşamasında.

Furkan Çelik
Türkiye’nin 62 yıllık köklü kulübü kapanıyor: Futbolcular maça 2 gün kala tesisleri terk etti - Resim: 1

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdman Yurdu, ekonomik krizden çıkamadı. 62 yıllık köklü kulüp kapanmanın eşiğinde.

Türkiye’nin 62 yıllık köklü kulübü kapanıyor: Futbolcular maça 2 gün kala tesisleri terk etti - Resim: 2

Sezon başından beri ekonomik anlamda özgürlüğünü yakalayamayan Yeni Mersin İdman Yurdu, ligin 18. haftasında oynanması planlanan Menemen FK maçına maddi sıkıntılar nedeniyle çıkamadı.

Türkiye’nin 62 yıllık köklü kulübü kapanıyor: Futbolcular maça 2 gün kala tesisleri terk etti - Resim: 3

3 PUANLARI SİLİNDİ

Yaşanan bu olayın ardından TFF, Mersin İdman Yurdu’na hükmen mağlup saydı ve 3 puan silme cezası verdi.

Türkiye’nin 62 yıllık köklü kulübü kapanıyor: Futbolcular maça 2 gün kala tesisleri terk etti - Resim: 4

Harekete geçen yönetim gençlerden oluşan bir takım kurarak 68 Aksarayspor maçına çıktı ancak sonuç 8-1’Lik skorla hüsran oldu.

Yeni Mersin İdman Yurdu, Bursaspor maçında da 3-0'lık yenilgi almasının ardından evinde konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal'e 6-0'lık farklı skorla mağlup oldu.

Türkiye’nin 62 yıllık köklü kulübü kapanıyor: Futbolcular maça 2 gün kala tesisleri terk etti - Resim: 5

FUTBOLCULAR TESİSLERİ TERK ETTİ

Alacaklarını alamayan futbolcular, verilen sözlerin tutulmaması sonrası Aziz Sancar Tesisleri'ni terk etti.

Türkiye’nin 62 yıllık köklü kulübü kapanıyor: Futbolcular maça 2 gün kala tesisleri terk etti - Resim: 6

Oyuncular alınan kararı sosyal medya hesaplarından video çekerek duyurdu.

Çekilen videoda teknik direktör Nurullah Kaya, ''Birkaç gün önce televizyon programa bağlanarak Aksaray maçına çıkamayacağımızı ifade ettiğimde; Valilik’ten gelen haber ile olumlu şeylerin olduğu, Cuma gününe kadar beklememiz gerektiği iletildi'' dedi.

