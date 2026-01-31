Türk Telekom CEO'su, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kızı Zeynep Melike Şahin'in, iş arama derdine düşmediği ortaya çıktı. Ebubekir Şahin her ne kadar "Etik değerler sebebiyle istifa ettirdim" dese de kızı Zeynep Melike Şahin'in istisnai kadrodan sınavsız bir şekilde Rekabet Kurumu'nda işe başladığı öğrenildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türk Telekom’dan istifa eden Zeynep Melike Şahin, bu kez de Rekabet Kurumu’nda işe başladı. Şahin, istisnai kadrodan Rekabet Kurumu’nun Özel Kalem Müdürlüğü’nde memur yapıldı.

EBUBEKİR ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

Türk Telekom'a atandıktan sonra kızını istifa ettirdiğini öne süren Şahin, “Kızım Zeynep Melike, bir yıl önce en alt kademeden uzman yardımcısı olarak Türk Telekom’da göreve başlamıştı. Telekom’a CEO olunca kızımın o görevi sürdürmesinin doğru olmadığını düşündüm. Kızımı aradım. Şefkatle konuştum. İstifa etmesi gerektiğini söyledim. Bu benim için en temel prensiptir. Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım, Telekom’da da yapmam” demişti.

TEK KAYRILAN KIZI DEĞİL

Ebubekir Şahin'in daha önce yönettiği RTÜK’te eşi Nalan Şahin’in kardeşi Bülent Şenkardeşler'in Bilgi Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı olarak atandığı, ayrıca bacanağı Hasan Taşkın’ın da RTÜK’te çalıştığı ortaya çıkmıştı.

HABERLERE ERİŞİM ENGELİ GETİRTMİŞTİ

Ebubekir Şahin’in eşi Nalan Şahin’in de uzun süredir TRT’den “İşe gitmeden” maaş aldığı iddia edilirken Ebubekir Şahin tüm bu haberlere yönelik erişim engeli kararı aldırmıştı. Hatta bu haberini yorumlayan gazeteciler Ünsal Ünlü ve İrfan Değirmenci’nin YouTube videoları da erişime engellenerek videoların silinmelerine karar verildi.