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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son bir ayda FETÖ ve bağlantılı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulandığını açıkladı.

KURUMLAR ORTAK HAREKET ETTİ

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve BTK’nın eş güdüm içinde çalıştığı belirtildi.

1652 HESAP İÇİN DE İŞLEM YAPILDI

Son iki ayda yapılan teknik incelemeler sonucunda terör propagandası yaptığı belirlenen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da hukuki ve idari işlemler başlatılarak erişim engeli kararları uygulandı.

“DİJİTAL ALAN MİLLİ GÜVENLİĞİN PARÇASI”

Duran, dijital mecraların milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerine izin verilmeyeceğini ifade etti.

DEZENFORMASYONA KARŞI MÜCADELE SÜRECEK

Yetkililer, dijital platformlarda yürütülen manipülasyon ve psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

15 TEMMUZ VURGUSU

Duran, 15 Temmuz’un 10. yılına dikkat çekerek, Türkiye’nin FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.