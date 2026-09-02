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Kaynak: İHA

Sanal medya platformu TikTok’ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında işlem başlatıldığını açıkladı.

TCK 216 KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gerçekleştirilen açıklamada, Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında TikTok platformundaki paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “TikTok isimli sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Cansum Kaya ve Sinan Kaya haklarında TCK 216. maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda her iki şüpheli gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.