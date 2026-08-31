Yapay zekâ sektöründeki pazar payını artırarak OpenAI ile arasındaki farkı kapatmaya çalışan Anthropic, dev bir hukuki engelle karşı karşıya kaldı. Sony ve Warner Bros.'un müzik departmanları, telif hakkıyla korunan şarkı sözleri, besteler ve ses kayıtlarının izinsiz şekilde kullanıldığını öne sürerek şirketi mahkemeye verdi.

CLAUDE MODELLERİ İÇİN ON BİNLERCE ESER İZİNSİZ İNDİRİLDİ İDDİASI

Hazırlanan 48 sayfalık dava dilekçesinde, Anthropic'in yanı sıra şirketin CEO'su Dario Amodei ve kurucu ortağı Benjamin Mann da sanık olarak yer aldı. Dilekçede, Anthropic'in Claude isimli yapay zekâ modellerini eğitmek ve işletmek üzere telifli eserleri torrentler ve veri kazıma yöntemleriyle büyük ölçekte izinsiz topladığı belirtildi. Davacı şirketler, ihlal edilen her bir eser için yüz binlerce dolar tazminat talebinde bulundu.

Müzik eserlerinin yapısındaki karmaşıklığa dikkat çekilen süreçte; şarkı sözü, beste ve ses kaydı haklarının ayrı ayrı ihlal edilmesinin davanın mali boyutunu oldukça yükseltebileceği ifade ediliyor. Suçlamaları reddeden Anthropic ise yaptığı açıklamada iddialara katılmadıklarını ve mahkemede kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarını bildirdi.

ANTHROPIC DAHİ ÖNCE DE REKOR BİR ANLAŞMAYA İMZA ATMIŞTI

Bu dava, Anthropic’in karşı karşıya kaldığı ilk telif mücadelesi değil. Şirket, yapay zekâ eğitimi için eserleri izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle daha önce de yazarlar ve yayıncılar tarafından mahkemeye verilmiş, Eylül 2025'te 1,5 milyar dolarlık rekor bir uzlaşma anlaşmasına imza atmıştı. Sony ve Warner Bros. tarafından açılan yeni davanın da benzer bir tazminat ya da anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı merakla bekleniyor.