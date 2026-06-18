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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Çekya ile Güney Afrika, Atlanta'da karşı karşıya geldi.

Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşma 1-1 sona ererken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çekya puanını 2'ye yükseltirken, Güney Afrika ise turnuvadaki ilk puanını aldı.

ÇEKYA MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Patrik Schick önemli bir fırsattan yararlanamazken, Çekya aradığı golü 6. dakikada buldu.

Adam Hlozek'in hazırladığı pozisyonda Alexandr Sojka'nın pasıyla topla buluşan Michal Sadilek, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Slavia Prag forması giyen orta saha oyuncusu böylece milli takım kariyerindeki ikinci golünü kaydetti.

GÜNEY AFRİKA ÇÖZÜM ÜRETMEKTE ZORLANDI

Karşılaşmanın ilk bölümünde rakibinin baskısı karşısında zorlanan Güney Afrika, hücumda etkili olmakta güçlük çekti.

Oswin Appollis ile yakaladığı birkaç fırsat dışında pozisyon üretmekte zorlanan Afrika temsilcisi, devre arasına 1-0 geride girdi.

Çekya ise disiplinli savunması ve duran toplardaki etkili oyunuyla üstünlüğünü korudu.

PENALTI GOLÜ PUANI GETİRDİ

İkinci yarıda oyuna giren genç yıldız Relebohile Mofokeng'in hareketliliğiyle hücumda daha etkili olmaya başlayan Güney Afrika, aradığı golü maçın son bölümünde buldu.

83. dakikada Thapelo Maseko'nun şutunda Pavel Sulc'un elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Teboho Mokoena, kaleci Matej Kovar'ı ters köşeye yatırarak skora dengeyi getirdi: 1-1.

SON DAKİKALARDA HEYECAN ARTTI

Beraberlik golünün ardından iki takım da galibiyet için yüklendi.

Güney Afrika'da Mofokeng'in sert şutunu Kovar güçlükle kurtarırken, uzatma dakikalarında Evidence Makgopa da önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.