Alkent 2000 Mahallesi'nde konut inşaatında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında 2 kişinin kaldığı değerlendirilirken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.


Ayrıntılar gelecek...