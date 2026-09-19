Alkent 2000 Mahallesi'nde konut inşaatında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında 2 kişinin kaldığı değerlendirilirken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Ayrıntılar gelecek...
Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de toprak kayması: 2 kişi toprak altında
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Alkent 2000 Mahallesi'nde konut inşaatında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında 2 kişinin kaldığı değerlendirilirken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
BÜYÜKÇEKMECE'de konut inşaatında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında 2 kişinin kaldığı değerlendirilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Alkent 2000 Mahallesi'nde konut inşaatında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında 2 kişinin kaldığı değerlendirilirken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
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