Süper Lig devi Fenerbahçe’de yılın bomba haberi sonunda geldi. Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi ve son olarak Sidiki Cherif'i kadrosuna katan Kanarya, dünyaca ünlü yıldız orta saha N'Golo Kante transferinde mutlu sona yakın. İngiliz basını son dakika olarak duyurdu.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE KANTE’YE KAVUŞUYOR

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'la pazarlık aşamasında olan Fenerbahçe, sonunda masada el sıkıştı. İngiliz basınından Sky Sports'ta gece geç saatlerde geçilen haberde Fenerbahçe ve Al-Ittihad'ın 4 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında oyuncu için el sıkıştığı belirtildi.

Aynı zamanda A Spor'un haberine göre; iki kulüp yetkilileri bugün transferi bitirmek için final görüşmesi yapacak.

Bugün iki kulübün yetkilileri bir araya gelerek el sıkışacağı ve Kante transferini resmen duyuracağı ifade edildi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sarı-lacivertlilerin Kante'yle daha önce sözlü olarak anlaşma sağladığı, deneyimli futbolcunun 2.5 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

Diğer yandan Al Ittihad'in dün Al-Najma Saudi ile oynadığı maçta oynamayan Kante'nin kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Al-Ittihad'a Chelsea'den 2023'te transfer olan N'Golo Kante'nin sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyordu.

34 yaşındaki orta saha, kariyerinde daha önce Leicester City, Caen, US Boulogne ve Suresnes takımlarında da forma giymişti. Kante bu sezon Al-Ittihad'da 26 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistle oynadı.