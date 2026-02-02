Benfica, Portekiz Ligi’nin 20. haftasında sahasında Tondela ile karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Jose Mourinho’nun ekibi ağır bir yara almış oldu. Maç sonu ise Mourinho sinirden küplere bindi.

BENFICA’DAN KRİTİK PUAN KAYBI

Portekiz Ligi’nde ağır puan kayıpları yaşayan Benfica, son olarak Tondela’yı sahasında ağırladı. Savunmayı aşamayan kırmızı-beyazlılar 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Benfica teknik direktörü Jose Mourinho sinirden çıldırdı. Deneyimli teknik adam, sahanın içine girerek hakemin üstüne yürüdü. Bununla da yetinmeyen Mourinho, hakemle diyaloğa girerek tepkisini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ’IN YILDIZI RAFA SILVA SAHADAYDI

Beşiktaş’tan Benfica’ya transfer olduktan sonra kırmızı beyazlı formayla ikincii kez sahaya çıkan Rafa Silva, karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna dahil oldu.

Tecrübeli futbolcu, hücumda hareketlilik getirmeye çalışsa da skoru değiştirecek katkıyı sağlayamadı.