Bir döneme damga vuran Dawson’s Creek dizisiyle şöhrete kavuşan James Van Der Beek, 2023 yılından bu yana 3. evre kolon kanseriyle mücadele ediyor. 48 yaşındaki oyuncu, tedavilerin fiziksel görünümünü etkilemeye başlamasına kadar hastalığını kamuoyundan gizledi.
Ünlü oyuncunun hali yürek dağlıyor: Altı çocuk, kanser ve maddi çöküş
Ünlü oyuncu, yaşadığı ağır süreci uzun süre sadece en yakın çevresiyle paylaştı. Sessizce verdiği bu zorlu mücadeleyi hayranlarına açıkladıktan sonra sağlık durumuna dair samimi açıklamalar yapmaya başladı. Savaşı yalnızca hastalıkla sınırlı değil…Derleyen: Hande Karacan
Yeni yıl öncesinde paylaştığı bir video ise hayranlarına umut verdi. Van Der Beek’in önceki aylara kıyasla daha sağlıklı görünmesi, kilo alması ve yüzündeki canlılık dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü oyuncu, sağlık sorunlarının yanı sıra ciddi maddi problemlerle de boğuşuyor. Altı çocuğuyla birlikte Teksas’ta yaşayan Van Der Beek ailesi, bitmeyen doktor randevuları ve ağır tedavi süreci nedeniyle finansal olarak zor günler geçiriyor.
Hastalığı sebebiyle çalışamaması, aileyi daha da çıkmaza sokmuş durumda. Her ne kadar sağlık durumu tam anlamıyla elverişli olmasa da, oyuncunun uygun bir rol gelmesi hâlinde çalışmaya sıcak baktığı konuşuluyor. Tedavi ve ilaç masraflarının ağırlığı, onu hasta hâlde bile kamera karşısına geçmeye zorlayabilir.
Ameliyat geçiren ve hem kemoterapi hem de radyoterapi alan Van Der Beek için ailesi her şeyden önemli. Yakın çevresi, onun baba olmayı ve ailesine bakmayı büyük bir tutkuyla benimsediğini, bu yüzden elinden gelen her fedakârlığı yaptığını söylüyor.
Bu fedakârlıklardan biri de kariyerine ait hatıralarını satışa çıkarmak oldu. Tedavi masraflarına katkı sağlamak amacıyla Dawson’s Creek döneminden kalan bazı özel eşyalarını açık artırmaya sunan oyuncu, bu satışlardan şu ana kadar yaklaşık 47 bin dolar gelir elde etti.
Müzayede hakkında konuşan Van Der Beek, “Bu eşyaları yıllardır saklıyordum. Onlar için doğru zamanı bekledim. Hayatın son dönemde getirdiği beklenmedik değişimler, o zamanın şimdi olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.
Oyuncu dostları da onu yalnız bırakmıyor; çeşitli yardım kampanyalarıyla Van Der Beek’e destek olmaya devam ediyor.
Mart 2025’te yaşadıklarını oldukça çarpıcı sözlerle anlatan ünlü isim, ölümle yüz yüze geldiğini ve hayatındaki pek çok rolü geçici olarak kaybettiğini dile getirmişti. Buna rağmen umudunu kaybetmeyen Van Der Beek, 2026’yı sabırsızlıkla beklediğini açıkladı:
“Kışı iyileşmeye ve dinlenmeye ayıracağım. Baharda yeni kararlar alacağım. Kim benimle?”