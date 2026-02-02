Ünlü oyuncunun hali yürek dağlıyor: Altı çocuk, kanser ve maddi çöküş

Müzayede hakkında konuşan Van Der Beek, “Bu eşyaları yıllardır saklıyordum. Onlar için doğru zamanı bekledim. Hayatın son dönemde getirdiği beklenmedik değişimler, o zamanın şimdi olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

Oyuncu dostları da onu yalnız bırakmıyor; çeşitli yardım kampanyalarıyla Van Der Beek’e destek olmaya devam ediyor.

Mart 2025’te yaşadıklarını oldukça çarpıcı sözlerle anlatan ünlü isim, ölümle yüz yüze geldiğini ve hayatındaki pek çok rolü geçici olarak kaybettiğini dile getirmişti. Buna rağmen umudunu kaybetmeyen Van Der Beek, 2026’yı sabırsızlıkla beklediğini açıkladı:

“Kışı iyileşmeye ve dinlenmeye ayıracağım. Baharda yeni kararlar alacağım. Kim benimle?”