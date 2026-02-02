Son yağışların etkisiyle bazı kentlerde kısmi yükseliş gözlense de genel tablo hâlâ kritik seviyelerde bulunuyor.
2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir
Son yağışlara rağmen su kaynakları alarm vermeye devam ediyor. Su kaynaklarının durumu yakından takip edilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baraj doluluk oranları merak konusu olmaya devam ediyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
İşte 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla üç büyük şehrin barajlarındaki güncel durum....
İSTANBUL BARAJ SEVİYELERİ
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentteki barajların ortalama doluluk oranı 2 Şubat 2026 tarihinde yüzde 30.25 düzeyinde ölçüldü.
Elmalı: %82
Darlık: %47
Ömerli: %41
Istrancalar: %40
Alibey: %22
Büyükçekmece: %19
Terkos: %16
Sazlıdere: %16
Pabuçdere: %7
Kazandere: %4
İZMİR'DE BARAJ SEVİYELERİ
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ölçümleri, kentin ana su kaynaklarının uzun süreli düşük yağışlardan olumsuz etkilendiğini gösteriyor.
Özellikle kritik barajlarda seviyeler alarm veriyor.
Tahtalı Barajı: %5,51
Balçova Barajı: %26,54
Ürkmez Barajı: %11,73
Güzelhisar Barajı: %43,37
Gördes Barajı: %0,00
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %27,38
ANKARA BARAJ SEVİYELERİ
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan rakamlar, başkentin su rezervlerinin oldukça sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.
Güncel toplam doluluk oranı yüzde 13,26 olarak belirlenirken, aktif (kullanılabilir) doluluk yüzde 3,26 seviyesinde
Akyar Barajı: %2,79
Çamlıdere Barajı: %14,58
Çubuk 2 Barajı: %6,46
Eğrekkaya Barajı: %20,14
Kargalı Barajı: %15,13
Kavşakkaya Barajı: %4,95
Kesikköprü Barajı: %100
Kurtboğazı Barajı: %9,97
Peçenek Barajı: %16,63
Türkşerefli Barajı: %5,92