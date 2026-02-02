Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir

2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir

Son yağışlara rağmen su kaynakları alarm vermeye devam ediyor. Su kaynaklarının durumu yakından takip edilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baraj doluluk oranları merak konusu olmaya devam ediyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir - Resim: 1

Son yağışların etkisiyle bazı kentlerde kısmi yükseliş gözlense de genel tablo hâlâ kritik seviyelerde bulunuyor.

1 10
2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir - Resim: 2

İşte 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla üç büyük şehrin barajlarındaki güncel durum....

2 10
2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir - Resim: 3

İSTANBUL BARAJ SEVİYELERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentteki barajların ortalama doluluk oranı 2 Şubat 2026 tarihinde yüzde 30.25 düzeyinde ölçüldü.

3 10
2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir - Resim: 4

Elmalı: %82
Darlık: %47
Ömerli: %41
Istrancalar: %40
Alibey: %22
Büyükçekmece: %19
Terkos: %16
Sazlıdere: %16
Pabuçdere: %7
Kazandere: %4

4 10
2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir - Resim: 5

İZMİR'DE BARAJ SEVİYELERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ölçümleri, kentin ana su kaynaklarının uzun süreli düşük yağışlardan olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

5 10
2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir - Resim: 6

Özellikle kritik barajlarda seviyeler alarm veriyor.

6 10
2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir - Resim: 7

Tahtalı Barajı: %5,51
Balçova Barajı: %26,54
Ürkmez Barajı: %11,73
Güzelhisar Barajı: %43,37
Gördes Barajı: %0,00
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %27,38

7 10
2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir - Resim: 8

ANKARA BARAJ SEVİYELERİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan rakamlar, başkentin su rezervlerinin oldukça sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

8 10
2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir - Resim: 9

Güncel toplam doluluk oranı yüzde 13,26 olarak belirlenirken, aktif (kullanılabilir) doluluk yüzde 3,26 seviyesinde

9 10
2 Şubat 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir - Resim: 10

Akyar Barajı: %2,79
Çamlıdere Barajı: %14,58
Çubuk 2 Barajı: %6,46
Eğrekkaya Barajı: %20,14
Kargalı Barajı: %15,13
Kavşakkaya Barajı: %4,95
Kesikköprü Barajı: %100
Kurtboğazı Barajı: %9,97
Peçenek Barajı: %16,63
Türkşerefli Barajı: %5,92

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro