28 Ocak 2026 Çarşamba
Anasayfa Gündem Dünyanın en güçlü taarruz helikopter filoları açıklandı: Türkiye devleri geride bıraktı…

Dünyanın en güçlü taarruz helikopter filoları açıklandı: Türkiye devleri geride bıraktı…

Dünyanın en güçlü taarruz helikopteri filosuna sahip ülkeler listesi 2026’da güncellendi. Savunma sanayiinde devrim yaratan Türkiye, pek çok Avrupa devine fark atarak tarihi bir başarı elde etti. Zirvede kim yer alıyor? Türkiye hangi sırada? İşte operasyonel kapasitesiyle öne çıkan o 30 ülke…

2026 yılına girerken küresel savunma dengeleri yeniden şekilleniyor. Modern muharebe sahasının vazgeçilmez unsuru haline gelen taarruz helikopter filoları, ülkelerin caydırıcılık gücünü ve operasyonel derinliğini doğrudan etkiliyor.

Bu yılın verilerinde özellikle Türkiye’nin yerli ve milli projelerle geliştirdiği T129 ATAK ile ağır sınıf ATAK-II sayesinde dünya devlerini geride bırakarak zirveye doğru yaptığı muhteşem yükseliş dikkat çekiyor.

Listede yalnızca helikopter sayısı değil; teknolojik üstünlük, yerli mühimmat entegrasyonu, yüksek irtifa performansı gibi kritik unsurlar da esas alınıyor. Böylece gökyüzündeki yeni güç dengeleri ve Türkiye’nin savunma sanayiinde alıcıdan küresel aktöre dönüşümü net biçimde ortaya çıkıyor.

İşte dünyanın en güçlü taarruz helikopter filoları 2026 sıralaması…

30 – Ermenistan

Mi-24 ve bazı Rus modelleriyle sınırlı filo (~10-20 adet). Azerbaycan çatışmalarında kayıplar yaşadı.

29 – Avustralya

AH-64E Apache alımıyla ~29 adet (yeni). Pasifik'te güç projeksiyonu. Çin tehdidine karşı odak.

28 – Katar

AH-64E Apache (~24 adet) + Rafale entegrasyonu. Körfez'de zengin ve modern filo.

27 – Yunanistan

AH-64D Apache (20 adet) + AH-1 Cobra (10 adet). Toplam ~30 adet. Ege'de Türkiye'ye karşı caydırıcılık; modernizasyon devam.

26 – Polonya

AH-64E Apache (96 adet sipariş, teslimat başladı) + eski Mi-24. NATO doğu kanadında hızla güçleniyor.

25 – Birleşik Arap Emirlikleri

AH-64 Apache (~30 adet) + Çin Wing Loong İHA entegrasyonu. Modern ve çeşitlendirilmiş; Yemen/Libya operasyonları.

24 – Belarus

Mi-24/35 + Mi-8 gunship (~30 adet). Rusya entegrasyonu yüksek.

23 – Özbekistan

Mi-24/35 (~20-30 adet). Orta Asya'da Rusya'ya yakın filo; sınırlı modernizasyon.

22 – Suudi Arabistan

AH-64 Apache (~70 adet) + AH-6 hafif modeller. Yemen'de yoğun kullanım; büyük bakım ve yükseltme yatırımı.

21 – Bahreyn

AH-1Z Viper (~12 adet) + bazı AH-64. Körfez'de modern filo; Yemen operasyonlarında deneyim

20 – Sudan

Mi-24/35 + Çin Z-9 (~20-30 adet). İç çatışmalarda kullanıldı; bakım sorunları var.

19 – İtalya

A129 Mangusta (~50 adet) → AW249 Fenice (yeni nesil, geçiş süreci başladı). 2025 sonrası modernizasyon; çok rollü Avrupa tasarımı.

18 – Ukrayna

Mi-24/35 (~20-30 adet aktif) + Mi-8 gunship'ler + Batı yardımları (bazı AH-1/Apache yok). Savaşta ağır kayıplar; hala operasyonel ama sınırlı.

17 – Irak

Mi-28NE (~15-20 adet) + Bell 407 tabanlı hafif + Mi-35. Toplam ~30-40 adet. IŞİD sonrası yeniden yapılandırma; Rus modeller ağırlıklı.

16 – Ürdün

AH-1F Cobra (~20-25 adet, modernize) + bazı AH-64. Orta Doğu'da dengeli güç; IŞİD'e karşı koalisyonda kullanıldı.

15 – İsrail

AH-64 Apache (çoğunlukla D/E, ~40-50 adet). Hassas istihbarat entegrasyonu, Spike NLOS füzeleri; Gazze ve Lübnan operasyonlarında etkin

14 – Almanya

Eurocopter Tiger (~40-50 adet). Ortak Avrupa projesi; bakım ve yükseltmeler devam ediyor, Mali operasyonlarında deneyim.

13 – Birleşik Krallık

Apache AH-64E (~50 adet). NATO operasyonlarında (Afganistan, Irak) yoğun kullanım; Brimstone füzeleriyle hassas vuruş uzmanı.

12 – Pakistan

AH-1F Cobra (eski, ~20-30 adet) + T129 ATAK (30 adet sipariş, teslimatlar başladı) + Z-10ME. Toplam ~50-70 adet. Hindistan sınırında aktif; T129 alımıyla modernizasyon hızlandı.

11 – Fransa

Eurocopter Tiger HAP/HAD (~60-70 adet). Çok rollü, yüksek teknoloji Avrupa helikopteri; HOT/Spike füzeleri, gece görüşü üstün. Mali ve Afganistan operasyonlarında deneyim.

10 – Cezayir

Mi-28NE (42 adet) + Ka-52 (0-20 adet) + Mi-24/35. Toplam ~60-80 adet. Kuzey Afrika'nın en güçlü Rus yapımı filosu; Sahel bölgesinde terörle mücadelede kullanılıyor.

