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Kaynak: Haber Merkezi

Emniyet Teşkilatı Sendikası, emniyet mensuplarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldı.

Sendikanın kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; ağır çalışma şartları, mobbing iddiaları, emeklilikte yaşanan gelir kaybı, özlük haklarındaki eşitsizlikler ve geleceğe ilişkin belirsizliklere dikkat çekildi.

"SON BEŞ GÜNDE 7 TEŞKİLAT MENSUBU İNTİHAR ETTİ"

Sendika, son beş günde 7 emniyet teşkilatı mensubunun intihar sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Bursa ve İstanbul'da görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'na mensup iki sendika üyesinin de intihar girişiminde bulunduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca geçtiğimiz yıl 5 üyenin aynı şekilde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sendika, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun Anayasa Mahkemesi önünde hayatını kaybetmesine de değinerek, "Bu tablo artık görmezden gelinemez" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE VE ÖZLÜK HAKLARI VURGUSU

Açıklamada, birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerini kapsayacak 3600 ek gösterge beklentisinin karşılanmadığı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın sorunlarının çözülemediği ve eşit işe eşit ücret talebinin hayata geçirilmediği belirtildi.

Sendika ayrıca Emniyet Teşkilatı'nın toplu sözleşme masasında görmezden gelindiğini ve Emniyet Meslek Kanunu'nun yıllardır hayata geçirilemediğini savundu.

Görevdeki personelin geçim mücadelesi verdiği belirtilirken, 5510 sayılı Kanun kapsamında 2008 sonrasında göreve başlayan teşkilat mensuplarını emeklilik döneminde açlık sınırının altında bir gelirin beklediği öne sürüldü.

28 EYLÜL'DE İŞ BIRAKACAKLAR

Emniyet Teşkilatı Sendikası, taleplerine dikkat çekmek amacıyla 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakacağını açıkladı.

Sendika, kararın gerekçesini, "Çünkü esas olan insan hayatıdır, onurdur, emektir, huzurdur, gelecektir. Bu eylem; teşkilatımızın onuru, teşkilat mensuplarımızın yaşam hakkı, emeği ve geleceğimiz içindir" sözleriyle açıkladı.