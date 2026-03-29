Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son 10 ayda düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Haziran 2025 ile Mart 2026 döneminde gerçekleştirilen operasyonların özellikle örgütün üst ve orta düzey kadrolarını hedef aldığı ifade edildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER LİSTELENDİ

Paylaşılan bilgilere göre, etkisiz hale getirilen isimler arasında Hanad Xasan Cali Shuriye (Abu Anas), Nuur Cabdi Rooble (Nuunule), Maxamed Cismaan Maxamed (Tuutax), Cabdullaahi Cismaan Maxamed (Injineer Ismaaciil) ve Cabdullaahi Xasan Cabdi (Cabdullaahi Wadaad) yer aldı.

Açıklamada, operasyonların Somali’nin güvenliğini sağlamak ve terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Güvenlik güçlerinin uluslararası ortaklarla iş birliği içinde yürüttüğü operasyonların son dönemde yoğunlaştığı ve örgütün üst yönetimine ciddi kayıplar verdirildiği belirtildi.

UZUN SÜREDİR TEHDİT OLUŞTURUYOR

2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güçlere karşı yıllardır saldırılar düzenliyor. Somali güvenlik güçleri ise 2022’den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlarını sürdürüyor.