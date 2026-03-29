Akaryakıt fiyatlarındaki sert yükseliş sürüyor. 28 Mart 2026 itibarıyla motorine gelen 6,23 TL’lik zamla birlikte İstanbul’da motorin litre fiyatı 75 TL seviyesine ulaştı. Ankara ve İzmir’de ise 76 TL’nin üzerine çıktı. Sürücüler pompa başında şok yaşarken, benzin ve LPG’de de sınırlı artışlar kaydedildi.
Eşel mobil yetmedi: Motorin litre fiyatı 75 TL'yi aştı
Motorin litre fiyatı som zamlarla beraber 75 TL’yi aştı. Jeopolitik gerilimlerin ardından brent petrolün 110 doları aşması sonrası hükümetin yürürlüğe soktuğu eşel mobil sistemine rağmen zamların ardı arkası eksilmiyor. İşte güncel fiyatlar…Tuğçenur Acar
İstanbul Avrupa Yakası’nda güncel fiyatlar şöyle:
Benzin: 62,52 TL
Motorin: 74,87 TL
LPG: 30,49 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda:
Benzin: 62,38 TL
Motorin: 74,73 TL
LPG: 29,89 TL
Diğer büyükşehirlerde de benzer tablo hakim. Ankara’da motorin 76 TL’yi, İzmir’de ise 76 TL bandını aşarken, benzin ortalama 63 TL civarında seyrediyor. LPG ise 30 TL seviyesinde nispeten daha uygun kalmaya devam ediyor.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ VE JEOPOLİTİK ŞOKLAR
Zamların temel nedeni, uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarındaki rekor yükseliş. Orta Doğu’daki artan gerilim, ABD-İsrail-İran hattındaki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı’ndaki arz endişeleri Brent petrolü 110 dolar seviyelerine taşıdı. Türkiye gibi net ithalatçı bir ülkede döviz kuru dalgalanmaları da eklenince rafineri çıkış fiyatları hızla arttı.
ABD ve İsrail’in İran saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı’nın trafiğe kapatılması tüm dünyayı yakıt krizine soktu. Hükümet, Mart başındaki jeopolitik şoklar nedeniyle eşel mobil sistemini geçici olarak devreye almıştı. Bu sistemle fiyat artışlarının yüzde 75’ine kadar ÖTV’den karşılanarak pompa fiyatlarına yansıması sınırlanıyordu.
Ancak son dönemde rafineri marjlarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki kesintisiz yükseliş, eşel mobil mekanizmasına rağmen motorine tam yansımalı zamları beraberinde getirdi. Sektör kaynakları, “Eşel mobil fren görevi görse de petrolteki küresel dalgalanma artık kontrol edilemez boyuta ulaştı” değerlendirmesinde bulunuyor.
VATANDAŞ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Bu zam, özellikle nakliye sektörü, esnaf ve çiftçiler için ağır bir yük oluşturuyor. Gıda, lojistik ve taşımacılık maliyetleri hızla artarken enflasyon baskısının da güçleneceği öngörülüyor. Birçok sürücü, “Depoyu doldurmak lüks oldu” tepkisini veriyor. Uzmanlar, yakın dönemde benzin ve motorinde ek zam beklentisi olmadığını ancak petrol fiyatlarındaki seyire bağlı olarak yeni dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki bu rekor artış, hem vatandaşın cebini hem de genel ekonomik dengeleri doğrudan etkiliyor. Jeopolitik riskler azalmadıkça pompa fiyatlarında dalgalanmanın sürmesi bekleniyor. Sürücüler, yakıt tasarrufu için kısa mesafeli yolculukları tercih etmeye ve alternatif toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmeye başladı.