Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklar, evlerinin önünde yerde buldukları havai fişekle oynarken patlama oldu.

Sokakta tehlike oyun: Buldukları cisim bomba gibi patladı: Mahalle sokağa döküldü: 2 yaralı - Resim : 1

Patlamada, Azra Kılıç (4) ile Mehmet Yıldızer (6), el ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokakta tehlike oyun: Buldukları cisim bomba gibi patladı: Mahalle sokağa döküldü: 2 yaralı - Resim : 2

Sokakta tehlike oyun: Buldukları cisim bomba gibi patladı: Mahalle sokağa döküldü: 2 yaralı - Resim : 3

Yaralı çocuklar, aileleri ve mahalleli tarafından araçlarla, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sokakta tehlike oyun: Buldukları cisim bomba gibi patladı: Mahalle sokağa döküldü: 2 yaralı - Resim : 4

Öte yandan patlama anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların havai fişeği kurcaladığı sırada meydana gelen patlama ve ardından çevrede yaşanan panik yer aldı.