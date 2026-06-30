En düşük emekli ve memur maaş zammı 3 gün kala ortaya çıktı

Bu beklentilere göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 23 bin 570 TL olarak hesaplanıyor. Mevcut 27 bin 889 TL baz alınarak yapılan memur emeklisi maaşı hesabı ise 31 bin 681 TL olarak tablolara yansıyor.