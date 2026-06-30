Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel 2026'nın en görkemli gökyüzü şöleni: İzleyenler mest oldu

2026'nın en görkemli gökyüzü şöleni: İzleyenler mest oldu

2026 yılın en görkemli gökyüzü şöleni olarak bilinen Çilek Dolunayı’nın, Van Gölü üzerinde yükselmesi görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İHA
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2026'nın en görkemli gökyüzü şöleni: İzleyenler mest oldu - Resim: 1


Çilek Dolunayı’nın Van Gölü üzerinde yükselmesi Bitlis Ahlat ilçe sahilinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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2026'nın en görkemli gökyüzü şöleni: İzleyenler mest oldu - Resim: 2

Halk arasında "Çilek Dolunayı" olarak bilinen Haziran dolunayı, Ahlat iskelesinde net bir şekilde izlendi.

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2026'nın en görkemli gökyüzü şöleni: İzleyenler mest oldu - Resim: 3

Gökyüzünün net ve bulutsuz olduğu bir anda Van Gölü üzerinde yükselmeye başlayan kızıl ve altın sarısı tonlarıyla yükselen Çilek Dolunayı, sahil şeridinde adeta bir ressamın fırçasından çıkmış gibi duran kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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2026'nın en görkemli gökyüzü şöleni: İzleyenler mest oldu - Resim: 4

Ahlat iskelesine inen vatandaşlar bu nadir doğa olayını cep telefonları ve profesyonel fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

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2026'nın en görkemli gökyüzü şöleni: İzleyenler mest oldu - Resim: 5

Çilek Dolunayı’nın Van Gölü üzerinde yükselişini kaydeden doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, "Bugün yine Bitlis’in Ahlat ilçesinde iskelede dolunay manzarası çekmeye geldik.

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2026'nın en görkemli gökyüzü şöleni: İzleyenler mest oldu - Resim: 6

Doğa fotoğrafçıları olarak bu manzarayı her ayın belirli günlerinde, dolunayın tam göründüğü günlerde çok güzel manzaralar yakalıyoruz. Yansıması bile çok muhteşem oluyor" dedi.

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