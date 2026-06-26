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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, elebaşılığını cezaevinde bulunan V.A. ile yurt dışında firari olan "Yıldıray" lakaplı S.Ö.'nün yaptığı bir suç örgütü tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

"Karacellatlar" ismiyle faaliyet gösteren silahlı suç örgütünün; İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar, Küçükçekmece, Sarıyer, Eyüpsultan, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Güngören ve Büyükçekmece ilçeleri ile Mersin, Tekirdağ ve Yalova'da faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 87 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 14 ilçe ile Muş, Malatya, Tekirdağ, İzmir, Elazığ, Bingöl, Van, Antalya ve Adana'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 34 zanlı gözaltına alındı.

48 AYRI SUÇ EYLEMİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu örgütün alan hakimiyeti sağlamak amacıyla diğer suç örgütleriyle hem organik temas kurduğu hem de saha mücadelesine girdiği aktarıldı. Yağma ve uyuşturucu madde ticaretini ana gelir kaynağı olarak kullanan örgütün, toplamda 48 suç eyleminin faili olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada, “4 kasten adam öldürme, 5 kasten adam öldürmeye teşebbüs, 1 silahla kasten yaralama, 22 yağma-yağmaya teşebbüs ve bu suçlarla birlikte 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 7 örgütün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle tehdit, 3 uyuşturucu ticareti, 4 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 2 yakarak nitelikli mala zarar verme olmak üzere toplamda 48 suç eyleminin faili oldukları tespit edilmiştir." dendi.

ÖRGÜTLER ARASI HESAPLAŞMA DEŞİFRE OLDU

Yapılan incelemelerde, 24 Haziran'da İstanbul Esenyurt'ta aracına binmekte olan bir suç örgütü üyesinin, "Karacellatlar" mensubu 2 şüpheli tarafından öldürüldüğü saptandı. Bu kasten öldürme eyleminin, her iki silahlı suç örgütü arasında süregelen karşılıklı güç mücadelesinden kaynaklandığı ifade edildi. Firari 53 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.