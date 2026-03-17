Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Yolgören Mahallesi’nde sokak ortasındaki direk üzerinde gündüz vakti uyuyakalan bir baykuş, görenlerin dikkatini çekti.

Sabah saatlerinde uyuyan baykuşu gören mahalle sakinleri ilk anda yaralı ya da ölü olduğunu sandı

Ancak yapılan kısa gözlemler sonucunda baykuşun herhangi bir sağlık sorununun olmadığı anlaşıldı. Gün boyunca bulunduğu yerde uyuyan baykuş, akşam karanlığına kadar uyumaya devam etti. Çevresinde toplananlara ve yoldan geçenlere aldırış etmeyen baykuş, sevimli halleriyle vatandaşları gülümsetti.