Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan silahlı kavga sırasında 2 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sokak ortasında silahlı hesaplaşma: Güngören’de husumet kavgasında kan döküldü - Resim : 1

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.