Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada vurulan Halil Tarhan ve kuzeni Ümit İğde, kanlar içinde yere yığıldı.

Sokak ortasında silahlı kavga: İki kuzen öldürüldü: Mersin’i sarsan cinayet - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kuzenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te silahlı kavga: Baba ve oğlu yaralandıSiirt'te silahlı kavga: Baba ve oğlu yaralandıGündem

Sokak ortasında silahlı kavga: İki kuzen öldürüldü: Mersin’i sarsan cinayet - Resim : 3

Burada tedaviye alınan Tarhan ve İğde, kurtarılamadı. Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ölen 2 kuzenin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı