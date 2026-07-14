Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokakta başlayan tartışma kanlı bitti. Silahlı saldırıya uğrayan 42 yaşındaki Bestami Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bestami Doğan ile Ümit T. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ümit T. aracından aldığı tabancayla Doğan'a ateş etti.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bestami Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Ümit T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.