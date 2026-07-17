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Android beta programında ortaya çıkan yeni ana ekran widget'ı, kullanıcıların uygulamaya veya herhangi bir sohbet penceresine girmeden doğrudan ses kaydı başlatmasına ve bu kaydı aynı anda birden fazla kişiye ulaştırmasına imkan tanıyacak.

Özellikle gün içinde yoğun şekilde sesli mesaj kullanan kişileri hedefleyen bu yeni özellik, mesaj paylaşım adımlarını minimuma indirerek zaman tasarrufu sağlamayı amaçlıyor.

TEK DOKUNUŞLA ANA EKRANDAN KAYIT

WhatsApp'ın Android platformu için yayınladığı 2.26.28.2 beta sürümünde detaylanan araç, varsayılan olarak ana ekranda 3x1 boyutunda yer alıyor. Kullanıcılar bu widget'ı kendi tercihlerine göre genişletip yeniden boyutlandırabiliyor.

Kullanım senaryosuna göre, widget'ın üzerindeki mikrofon simgesine dokunulduğunda WhatsApp doğrudan özel bir gelişmiş kayıt arayüzü açıyor. Kullanıcılar bu pencere üzerinden:

Ses kaydını başlatabiliyor,

İhtiyaç duyduklarında kaydı duraklatıp (pause) devam ettirebiliyor,

Ya da hatalı bir kayıt durumunda sesli notu tamamen iptal edebiliyor.

TEK SEFERDE BİRDEN FAZLA ALICIYA GÖNDERİM

Yeni widget deneyiminin en dikkat çekici ve işlevsel yanı ise "kişi seçici" ekranında gizli. Mevcut WhatsApp mimarisinde bir sesli mesajı birden fazla kişiye göndermek için önce o mesajı bir sohbete kaydetmek, ardından diğer kişilere tek tek "yönlendir" seçeneğiyle iletmek gerekiyor.

Yeni arayüzde ise ses kaydı onaylandığı an sistem kullanıcıyı çoklu kişi seçme ekranına yönlendiriyor. Kullanıcılar aynı sesli not için diledikleri kadar alıcı belirleyebiliyor. Seçim tamamlandığında mesaj, aradaki iletme veya yönlendirme adımlarına gerek kalmadan tüm alıcılara doğrudan ve ilk ağızdan ulaştırılıyor. Ayrıca bu yöntemin, sesli durum güncellemeleri paylaşırken de bir alternatif olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Henüz geliştirme ve test aşamasında olan bu dinamik sesli mesaj widget'ının, beta sürecindeki kararlılık testlerinin tamamlanmasının ardından tüm Android kullanıcıları için genel kullanıma sunulması bekleniyor.