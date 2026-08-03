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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde belediye tarafından işletilen yüzme havuzu bakım çalışmaları nedeni ile geçtiğimiz günlerde hizmete kapatılmıştı. Belediyeden yapılan duyuruda havuzun yeniden hizmet vermeye başladığı açıklandı.

Yapılan açıklamada yoğun ve titizlikle yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının planlanandan daha kısa sürede tamamlandığı ve yüzme havuzunun, 1 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm vatandaşlara teşekkür edildi.