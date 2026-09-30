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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Söğüt Spor Kulübü Başkanı Halil Güzel, kulübün Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) mücadele edip etmeyeceğine ilişkin kamuoyunda yer alan paylaşımlar üzerine açıklamada bulundu.

Son günlerde sosyal medya ve farklı mecralarda Söğütspor’un PGL’de mücadele etmeyeceği yönünde gerçeği yansıtmayan ve teyitsiz paylaşımlar yapıldığını belirten Güzel, sürecin henüz sonuçlanmadığını vurguladı.

Güzel açıklamasında, “Kulübümüzün PGL süreciyle ilgili nihai karar henüz kesinleşmemiştir” ifadelerini kullandı. Sürece ilişkin değerlendirmelerin ve ilgili kurumlarla görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Güzel, Söğütspor tarafından resmi olarak açıklanmayan bilgilere itibar edilmemesini istedi.

Kulübün PGL’de devam edip etmeyeceğine ilişkin kesin karar kamuoyuyla paylaşılıncaya kadar yalnızca Söğütspor’un resmi iletişim kanallarından yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirten Güzel, taraftarlara da resmi kanalları takip etme çağrısında bulundu.

Söğüt Spor Kulübü Başkanı Halil Güzel, “Kulübümüz, sürecin sonuna kadar gerekli tüm girişimlerini ve görüşmelerini kararlılıkla sürdürecektir” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.