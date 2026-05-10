Çekya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Slavia Prag-Sparta Prag derbisi, futbolun önüne geçen olaylarla gündeme oturdu.

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada Slavia Prag’ın öne geçmesinin ardından yüzlerce taraftar sahaya girdi ve maç yarıda kaldı.

Neuvěřitelné scény z nastaveného času derby pražských „S,“ kvůli kterým se zápas nedohrál. 🫣pic.twitter.com/7xIfs7BeEe — Livesport.cz (@LivesportCZ) May 9, 2026

SLAVIA PRAG ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞMIŞTI

Karşılaşmada Slavia Prag’ın 3-2 önde olduğu ve şampiyonluğu ilan etmeye çok yaklaştığı sırada tribünlerde tansiyon yükseldi.

Maçın bitimine 4 dakika kala yüzlerce Slavia Prag taraftarı sahaya indi. Slavia Prag-Sparta Prag derbisi taraftar olayları nedeniyle tamamlanamadı.

Sparta Prag futbolcularının yaşanan olayların ardından soyunma odasına kaçtı.

SPARTA OYUNCULARINA SALDIRI İDDİASI

Çek basınında yer alan haberlerde bazı Sparta Prag oyuncularının taraftarların hedefi olduğu öne sürüldü.

Özellikle Sparta Prag kalecisi Jakub Surovcik’in tribünlerden atılan maddelere maruz kaldığı ifade edildi.

Sparta Prag cephesi oyuncularına yönelik saldırı iddiaları sonrası sert tepki gösterdi.

'KULÜP TARİHİNİN EN BÜYÜK UTANCI'

Yaşanan olayların ardından Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik açıklamalarda bulundu.

Tvrdik, olayları “kulüp tarihindeki en büyük utançlardan biri” olarak değerlendirdi.

MAÇIN AKIBETİ BELİRSİZ

Karşılaşmanın resmi sonucuyla ilgili ne karar verileceği merak konusu oldu. Ancak Slavia Prag'ın yaşananalardan sonra hükmen mağlup olabileceği ve bu sonuçla Sparta Prag şampiyonluk için yeniden umutlanabileceği belirtiliyor.