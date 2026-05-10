OLAYLAR

1497 - Amerigo Vespucci, Yeni Dünya'ya doğru yapacağı ilk yolculuk için İspanya'nın Cádiz kentinden ayrıldı.

1503 - Kristof Kolomb, Cayman Adaları'na geldi ve burada gördüğü sayısız deniz kaplumbağasından dolayı buraya "Las Tortugas" adını verdi.

1556 - Marmara denizi depremi meydana geldi.

1799 - Cezzar Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Akka'da Napolyon Bonapart'ın komutasındaki Fransız ordusunu yenilgiye uğrattı.

1824 - Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda bulunan ünlü müzesi The National Gallery, halkın ziyaretine açıldı.

1868 - Bugünkü adı Danıştay olan Şura-yı Devlet kuruldu.

1872 - Victoria Woodhull, ABD Başkanlığı'na aday olan ilk kadın oldu.

1876 - Osmanlı Devleti'nde, basına sansür uygulaması başlatıldı.

1908 - Anneler Günü, ABD'de ilk kez Batı Virginia Eyaleti'nin Grafton kentinde kutlandı.

1919 - İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris'te, Yunanların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.

1920 - ABD Komünist Partisi kuruldu.

1920 - New York'ta mültimilyarder iş insanı Nelson Rockefeller, sahibi olduğu binanın ön cephesine, Meksikalı ressam Diego Rivera'nın yaptığı duvar panosunda Lenin resmi olduğu için ressamı kovdu ve panoyu parçaladı.

1921 - Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de Müdafaayı Hukuk Grubu'nu kurdu.

1933 - Almanya'da Naziler; Heinrich Mann, Upton Sinclair, Erich Maria Remarque gibi yazarların kitaplarını yakmaya başladı.

1939 - Radyo dalgalarına dair antlaşmayı Türkiye de imzaladı.

1940 - II. Dünya Savaşı: Winston Churchill, Birleşik Krallık Başbakanı olarak görevlendirildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Alman birlikleri Hollanda'ya saldırdı ardından Almanya'nın Fransa Muharebesi başladı.

1941 - II. Dünya Savaşı: Rudolf Hess, Birleşik Krallık ve Almanya arasında gerçekleşebilecek bir barış antlaşmasını başlatabilmek umuduyla, İskoçya topraklarına gizlice paraşütle indi.

1941 - 550 Alman uçağı Londra'yı bombaladı, yaklaşık 1400 sivil öldü.

1960 - ABD'ye ait "USS Triton" adlı nükleer denizaltı, Dünya çevresini su altından dolaştığı ilk seferini tamamladı.

1961 - TBMM, nispi temsil seçim sistemini kabul etti.

1971 - Sıkıyönetim yasasında değişiklik yapıldı. Gözaltı süresi 30 güne çıkarıldı.

1978 - İstanbul, Beyoğlu'ndaki tarihi Çiçek Pasajı çöktü. Enkaz altında kalan 12 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

1981 - François Mitterrand, üçüncü kez katıldığı seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

1993 - Tayland'da "Kader Oyuncak Fabrikası"nda çıkan bir yangın, çoğu çocuk denecek yaşta genç kadınlardan oluşan 188 işçinin ölümüne yol açtı.

1994 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela göreve başladı.

1996 - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Başbakanlık'tan ayrılmadan 22 gün önce, örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiği açıklandı.

2002 - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Paris'te bir tren garının zemininde gerçekleştirdiği fotoğraf eylemini sona erdirdi.

2010 - Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

DOĞUMLAR

1746 - Gaspard Monge, Fransız matematikçi ve Tasarı Geometri'nin kurucusu (ö. 1818)

1788 - Augustin-Jean Fresnel, Fransız fizikçi (ö. 1827)

1838 - John Wilkes Booth, Amerikalı tiyatro oyuncusu (ABD Başkanı Abraham Lincoln'e suikast düzenleyen) (ö. 1865)

1872 - Marcel Mauss, Fransız sosyolog (d. 1950)

1878 - Gustav Stresemann, Alman Weimar Cumhuriyeti Şansölyesi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1929)

1890 - Clarence Brown, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1987)

1894 - Dimitri Tiomkin, Ukrayna asıllı Amerikalı besteci ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 1979)

1895 - Christina Montt, Şilili oyuncu (ö. 1969)

1899 - Fred Astaire, Amerikalı sinema oyuncusu, dansçı ve şarkıcı (ö. 1987)

1900 - Cecilia Payne-Gaposchki, Britanya asıllı Amerikan gök bilimci ve astrofizikçi (ö. 1979)

1901 - John Desmond Bernal, Britanyalı fizikçi (ö. 1971)

1902 - Anatole Litvak, Yahudi asıllı Ukraynalı film yönetmeni ve yapımcı (ö. 1974)

1902 - David O. Selznick, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1965)

1911 - Feridun Çölgeçen, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1978)

1915 - Denis Thatcher, İngiliz iş insanı ve eski başbakan Margaret Thatcher'ın eşi (ö. 2003)

1922 - Vüs'at O. Bener, Türk yazar ve şair (ö. 2005)

1922 - Nancy Walker, Amerikalı aktris ve komedyen (ö. 1992)

1923 - Haydar Aliyev, Azeri devlet adamı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı (ö. 2003)

1925 - Nasuh Akar, Türk güreşçi ve Olimpiyat şampiyonu (ö. 1984)

1926 - Hugo Banzer, Bolivyalı asker ve siyasetçi (ö. 2002)

1928 - Arnold Rüütel, Estonyalı bir siyasetçi (ö. 2024)

1930 - Fernand Picot, Fransız bisiklet sporcusu (ö. 2017)

1930 - George Smith, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2025)

1931 - Ettore Scola, İtalyan sinema yönetmeni ve senarist (d. 2016)

1933 - Eurico da Silva, Hint hukukçu (ö. 2025)

1933 - Françoise Fabian, Fransız film oyuncusu

1938 - Marina Vlady, Fransız oyuncu

1940 - André Berland, Fransız tarihçi, yazar ve eğitimci (ö. 2025)

1941 - Aydın Güven Gürkan, Türk akademisyen ve siyasetçi (ö. 2006)

1944 - Marie-France Pisier, Fransız oyuncu, senarist ve yönetmen (d. 2011)

1947 - Marion Ramsey, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2021)

1948 - Meg Foster, Amerikalı oyuncu

1948 - Mustafa Akgül, Türk akademisyen ve aktivist (ö. 2017)

1949 - Yusuf Halaçoğlu, Türk tarihçi ve siyasetçi

1950 - Andrzej Szarmach, Polonyalı futbolcu

1950 - Salih Mirzabeyoğlu, Kürt asıllı Türk şair ve yazar (İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) örgütü lideri) (ö. 2018)

1953 - Aydın Babaoğlu, Türk sinema oyuncusu (ö. 2009)

1956 - Vladislav Listyev, Rus televizyon habercisi (ö. 1995)

1957 - Sid Vicious, Britanyalı müzisyen ve Sex Pistols basçısı (ö. 1979)

1960 - Merlene Ottey, Jamaikalı atlet

1960 - Bono, İrlandalı müzisyen ve U2 solisti

1961 - Bruno Wolkowitch, Fransız oyuncu

1966 - Mustafa Yıldızdoğan, Türk şarkıcı, besteci ve şair

1967 - Bob Sinclar, Fransız prodüktör ve DJ

1969 - Dennis Bergkamp, Hollandalı futbolcu

1969 - Judson Mills, Amerikalı oyuncu

1971 - Kim Jong-nam, Kuzey Koreli asker, siyasetçi ve Kuzey Kore eski lideri Kim Jong-il'in en büyük oğlu (ö. 2017)

1972 - Christian Wörns, Alman futbolcu

1973 - Mahmud Qurbanov, Azeri futbolcu

1973 - Rüştü Reçber, Türk futbolcu

1974 - Séverine Caneele, Belçikalı film oyuncusu

1974 - Sylvain Wiltord, Fransız futbolcu

1975 - Merih Ermakastar, Türk şarkıcı ve sinema oyuncusu

1977 - Nick Heidfeld, Alman Formula 1 pilotu

1978 - Lâlle Selma, Fas Kralı VI. Muhammed'in eşi

1978 - Mithat Demirel, Türk asıllı Alman basketbolcu

1978 - Kenan Thompson, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1979 - Marieke Vervoot, Belçikalı Paralimpik atlet (ö. 2019)

1980 - Zaho, Cezayir asıllı Fransız şarkıcı

1981 - Humberto Suazo, Şilili futbolcu

1982 - Farid Mansurov, Azeri güreşçi

1984 - Aslı Enver, Türk oyuncu

1988 - Adam Lallana, İngiliz futbolcu

1990 - Ivana Španović, Sırp uzun atlayıcı

1991 - Tim Wellens, Belçikalı yol bisiklet yarışçısı

1992 - Rachid Ghezzal, Cezayirli millî futbolcu

1993 - Mert Yazıcıoğlu, Türk oyuncu

1995 - Missy Franklin, Amerikalı yüzücü

1995 - Aya Nakamura, Mali asıllı Fransız pop şarkıcısı

1995 - Gabriella Papadakis, Fransız buz dansçısı

1995 - Hidemasa Morita, Japon futbolcu

1997 - Richarlison, Brezilyalı millî futbolcu

1997 - Enes Ünal, Türk futbolcu

1999 - Sebastian Szymański, Polonyalı profesyonel futbolcu

2001 - Mustafa Kurtuldum, Türk basketbolcu

2020 - Charles, Lüksemburg prensi

ÖLÜMLER

1424 - Go-Kameyama, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 99. İmparatoru (d. 1347)

1482 - Paolo dal Pozzo Toscanelli, İtalyan matematikçi, gök bilimci ve haritacı (d. 1397)

1566 - Leonhart Fuchs, Alman tıp doktoru ve botanikçi (d. 1501)

1569 - Ávilalı Yuhanna, İspanyol vaiz ve mistik (d. 1499)

1657 - Gustav Horn, İsveçli asker ve Genel Vali (d. 1592)

1696 - Jean de La Bruyere, Fransız yazar (d. 1645)

1712 - Yevdokiya Alekseyevna, Rus Çarı (d. 1650)

1737 - Nakamikado, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 114. İmparatoru (d. 1702)

1774 - XV. Louis, Fransa Kralı (d. 1710)

1798 - George Vancouver, İngiliz denizci (d. 1757)

1807 - Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, Fransız asker (d. 1725)

1813 - Johann Karl Wilhelm Illiger, bir Alman entomolog ve zoolog (d. 1775)

1829 - Thomas Young, İngiliz bilim insanı ve dilbilimci (d. 1773)

1850 - Joseph Louis Gay-Lussac, Fransız kimyager ve fizikçi (d. 1778)

1863 - Stonewall Jackson, Amerikalı asker ve Amerika Konfedere Devletleri ordu komutanı (d. 1824)

1904 - Henry Morton Stanley, Amerikalı gazeteci (d. 1841)

1938 - William Eagle Clarke, Britanyalı ornitolog (d. 1853)

1959 - Leslie Knighton, İngiliz teknik direktör (d. 1887)

1975 - Necdet Tosun, Türk sinema sanatçısı (d. 1926)

1977 - Joan Crawford, Amerikalı aktris (d. 1904)

1982 - Peter Weiss, Alman yazar (d. 1916)

2008 - Leyla Gencer, Türk opera sanatçısı (d. 1928)

2011 - Norma Zimmer, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1923)

2012 - Günther Kaufmann, Alman oyuncu (d. 1947)

2015 - Chris Burden, Amerikalı performans sanatçısı (d. 1946)

2016 - Mustafa Bedreddin, Lübnanlı siyasetçi ve Hizbullah'ın Askeri Kuvvetler Komutanı (d. 1961)

2016 - Riki Sorsa, Fin şarkıcı (d. 1952)

2016 - Steve Smith, Kanadalı profesyonel dağ motosiklet yarışçısı (d. 1989)

2017 - Emmanuèle Bernheim, Fransız yazar ve senarist (d. 1955)

2017 - Geoffrey Bayldon, Britanyalı oyuncu (d. 1924)

2017 - Nelson Xavier, Brezilyalı oyuncu ve film yönetmeni (d. 1941)

2017 - Silvano Basagni, İtalyan atıcılık sporcusu (d. 1938)

2018 - David Goodall, İngiliz asıllı Avustralyalı çevre bilimci, botanikçi ve aktivist (d. 1914)

2018 - Scott Hutchison, İskoç şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1981)

2018 - Yevgeni Vasyukov, Rus-Sovyet satranç oyuncusu (Satranç Büyükustaları arasında yer alan) (d. 1933)

2019 - Frederick Brownell, Güney Afrikalı bayrak, silah tasarımcısı, iş insanı ve soybilimci (d. 1940)

2019 - Bert Cooper, Amerikalı profesyonel boksör (d. 1966)

2019 - Janet Kitz, İskoç asıllı Britanyalı-Kanadalı eğitimci, yazar ve tarihçi (d. 1930)

2019 - Alfredo Pérez Rubalcaba, İspanyol sosyalist siyasetçi (d. 1951)

2020 - Abdikani Mohamed Wa’ays, Somalili siyasetçi ve diplomat (d. ?)

2020 - Betty Wright, Amerikalı Soul, R&B şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1953)

2020 - David Corrêa, Brezilyalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1937)

2020 - Djoko Santoso, Endonezyalı asker ve siyasetçi (d. 1952)

2020 - Frances Kinne, Amerikalı eğitimci ve akademisyen (d. 1917)

2020 - Hari Vasudevan, Hint tarihçi (d. 1952)

2020 - Hayri Nazarova, Tacik aktris (d. 1929)

2020 - Mare Vint, Eston grafik sanatçısı (d. 1942)

2020 - Nita Pippins, Amerikalı AIDS aktivisti hemşire (d. 1927)

2020 - Sérgio Sant'Anna, Brezilyalı yazar (d. 1941)

2021 - Fortunato Franco, eski Hint millî futbolcu ve yönetici (d. 1937)

2021 - Jerome Kagan, Amerikalı bir psikologdu (d. 1929)

2021 - Abdolvahab Shahidi, İranlı berbet müzisyeni, şarkıcı (d. 1922)

2021 - Svante Thuresson, İsveçli şarkıcı (d. 1937)

2022 - Leonid Kravçuk, Ukraynalı politikacı (d. 1934)

2022 - Bob Lanier, emekli Amerikalı profesyonel basketbolcudur (d. 1948)

2022 - Ahmet Say, Türk müzik yazarı ve eleştirmeni (d. 1935)

2022 - Shivkumar Sharma, Hint besteci ve santur müzisyeni (d. 1938)