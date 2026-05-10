Elazığ’da çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı. Akü parası nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl yaşamını yitirdi.
Olay, merkez Yıldızbağları Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Şüpheli E.A.B.’nin yanında bulunan bıçakla Doruk Efe Bingöl’ü yaraladığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bingöl, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan E.A.B. hakkında işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.