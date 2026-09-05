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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’de yangınlarla gündeme gelen Skywell ET5’lerle ilgili distribütörden dikkat çeken bir çağrı geldi. Ulu Motor, ciddi sayıda araçta risk oluşturabilecek sorunlar bulunduğunu belirterek sahiplerini ücretsiz kontrole davet etti.

Ulu Motor tarafından yapılan açıklamada, Türkiye yollarında uygunsuz yazılım kullanılan, standart dışı batarya soğutma sıvısı bulunan, aracın alt bölümünden hasar almış, bakımları düzenli yapılmamış veya harici müdahalelere maruz kalmış “ciddi” sayıda Skywell ET5 bulunduğu savunuldu.

Şirket, olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla Skywell ET5 sahiplerinin araçlarını ücretsiz olarak kontrol ettirebileceğini duyurdu.

6 BAŞLIKTA ÜCRETSİZ KONTROL

Ulu Motor’un açıkladığı ücretsiz kontroller kapsamında araçlar şu başlıklarda incelenecek:

YAZILIM KONTROLLERİ

Ana bataryanın alt bölümünde hasar olup olmadığı

Batarya soğutma sıvısının uygunluğu

12V küçük akünün durumu

Periyodik servis ve bakım geçmişi

Harici servislerde gerçekleştirilen bakım, kaporta-boya ve hasar onarım işlemleri

Ulu Motor, özellikle batarya ve aracın alt bölümündeki hasarların elektrikli araçlarda güvenlik açısından önem taşıdığına dikkat çekerek Skywell ET5 sahiplerinin araçlarını kontrol ettirmelerini istedi.

Açıklama, son dönemde Skywell ET5 modelleriyle ilgili gündeme gelen araç yangınlarının ardından geldi.

Şirketin ücretsiz kontrol çağrısının, araçlardaki olası teknik ve dış müdahale kaynaklı risklerin belirlenmesini amaçladığı belirtildi.