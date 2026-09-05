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Kaynak: Haber Merkezi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması finalinde, küçük modüler reaktör teknolojilerinin önemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye’nin teknoloji alanındaki yetkinliklerini geliştirmesinin önemini vurguladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın final programına katıldı.

TENMAK’ın İstanbul Küçükçekmece’de bulunan yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Bayraktar, enerji teknolojilerinde yenilikçi ve ileri çözümlerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖR TEKNOLOJİSİNE VURGU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada, nükleer enerji teknolojileri alanında hazırlanan projeler değerlendirildi.

Programda, başta küçük modüler reaktör (SMR) teknolojileri olmak üzere geleceğin enerji ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler ve çalışmalar ele alındı.

TEKNOFEST’TE NÜKLEER ENERJİ YARIŞMASI

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın final programına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra teknoloji alanından çok sayıda isim katıldı.

Programın tamamlanmasının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.