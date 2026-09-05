Hapları ve kremleri unutun: C vitaminin mucizevi faydası

Araştırmanın ilk haftasında, C vitamini uygulanan cilt örneklerinde ölü hücrelerden oluşan dış tabaka olan stratum corneum değişmeden kalırken, epidermisteki canlı hücre tabakasının kalınlaştığı görüldü.
İki haftalık incelemenin sonunda ise epidermisin daha kalın hale geldiği, buna karşılık ölü deri hücrelerinden oluşan dış tabakanın inceldiği belirlendi.
Bilim insanları, bu değişimin C vitamininin cildin daha derin katmanlarından yüzeye doğru ilerleyen keratinositlerin oluşumunu ve çoğalmasını desteklemesiyle ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.
C vitamini uygulanan örneklerde daha fazla hücre çoğalması gözlenmesinin, cildin kendini yenilemesi ve koruyucu bariyerini sürdürmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.