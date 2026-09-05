Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Hapları ve kremleri unutun: C vitaminin mucizevi faydası

Hapları ve kremleri unutun: C vitaminin mucizevi faydası

Yaş ilerledikçe hücre üretiminin yavaşlaması, cildin incelmesine, kırışıklıkların belirginleşmesine ve daha kırılgan bir yapıya kavuşmasına neden oluyor. Japon bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma ise C vitamininin cildin yenilenme sürecindeki rolüne ilişkin dikkat çekici bulgular sundu.

Kaynak: Diğer
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Hapları ve kremleri unutun: C vitaminin mucizevi faydası - Resim: 1

Araştırmanın ilk haftasında, C vitamini uygulanan cilt örneklerinde ölü hücrelerden oluşan dış tabaka olan stratum corneum değişmeden kalırken, epidermisteki canlı hücre tabakasının kalınlaştığı görüldü.

İki haftalık incelemenin sonunda ise epidermisin daha kalın hale geldiği, buna karşılık ölü deri hücrelerinden oluşan dış tabakanın inceldiği belirlendi.

Bilim insanları, bu değişimin C vitamininin cildin daha derin katmanlarından yüzeye doğru ilerleyen keratinositlerin oluşumunu ve çoğalmasını desteklemesiyle ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.

C vitamini uygulanan örneklerde daha fazla hücre çoğalması gözlenmesinin, cildin kendini yenilemesi ve koruyucu bariyerini sürdürmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

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Hapları ve kremleri unutun: C vitaminin mucizevi faydası - Resim: 2

ETKİSİNİ NASIL GÖSTERİYOR

Araştırmacılar, C vitamininin cilt üzerindeki etkisinin mekanizmalarından birinin DNA'daki metil gruplarının uzaklaştırılması, yani demetilasyon yoluyla hücrelerin büyüme ve gelişimini düzenleyen bazı genlerin etkinleştirilmesi olabileceğini düşünüyor.

Bu mekanizmanın epidermisin kalınlığının artmasına ve cilt hücrelerinin yenilenme sürecinin desteklenmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Epidermis, cildin en dış tabakasını oluşturuyor ve yaşlanmayla birlikte incelmeye en yatkın bölümlerden biri olarak biliniyor. Epidermisteki hücrelerin büyük bölümünü ise cildin daha derin katmanlarından yukarı doğru hareket ederek koruyucu bariyerin oluşumuna katkı sağlayan keratinositler oluşturuyor.

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Hapları ve kremleri unutun: C vitaminin mucizevi faydası - Resim: 3

C VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİ?

C vitamini, cilt sağlığının yanı sıra vücutta birçok biyolojik süreçte rol oynuyor. Kolajen üretimi ve protein metabolizmasında görev alan reaksiyonları destekleyen vitamin, yara iyileşmesine katkıda bulunuyor ve antioksidan özelliği sayesinde hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı oluyor.

Sağlıklı insan cildinde C vitamininin yüksek düzeylerde bulunması, vitaminin ciltte aktif olarak biriktiğini gösteriyor. Yaşlanmış veya ultraviyole ışınları nedeniyle hasar görmüş ciltte ise C vitamini seviyelerinin daha düşük olduğu biliniyor.

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Hapları ve kremleri unutun: C vitaminin mucizevi faydası - Resim: 4

C VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUYOR?

Vücudun C vitamini ihtiyacının karşılanmasında meyve ve sebzeler önemli bir kaynak oluşturuyor.

Turunçgiller, kırmızı ve yeşil biber, domates, maydanoz, kuşburnu, kivi, kavun, brokoli, çilek ve Brüksel lahanası C vitamini açısından öne çıkan besinler arasında yer alıyor.

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Hapları ve kremleri unutun: C vitaminin mucizevi faydası - Resim: 5

SONUÇ: ÖNCELİK DENGELİ BESLENEME

Kısacası, cilt sağlığını korumak için pahalı ürünlere yönelmeden önce C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeleri düzenli beslenmenin bir parçası haline getirmek daha temel bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

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