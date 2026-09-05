Hapları ve kremleri unutun: C vitaminin mucizevi faydası

ETKİSİNİ NASIL GÖSTERİYOR

Araştırmacılar, C vitamininin cilt üzerindeki etkisinin mekanizmalarından birinin DNA'daki metil gruplarının uzaklaştırılması, yani demetilasyon yoluyla hücrelerin büyüme ve gelişimini düzenleyen bazı genlerin etkinleştirilmesi olabileceğini düşünüyor.

Bu mekanizmanın epidermisin kalınlığının artmasına ve cilt hücrelerinin yenilenme sürecinin desteklenmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Epidermis, cildin en dış tabakasını oluşturuyor ve yaşlanmayla birlikte incelmeye en yatkın bölümlerden biri olarak biliniyor. Epidermisteki hücrelerin büyük bölümünü ise cildin daha derin katmanlarından yukarı doğru hareket ederek koruyucu bariyerin oluşumuna katkı sağlayan keratinositler oluşturuyor.