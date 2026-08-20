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Yangınların arkasındaki teknik gerekçeler belirsizliğini korurken, mağdur kullanıcılar ile distribütör firma Ulu Motor arasındaki anlaşmazlık giderek derinleşiyor.

Otomobil gazetecisi Taylan Özgür Dil'in gündeme getirdiği gelişmelere göre, yangın incelemesi öncesinde bazı araç sahiplerinden talep edilen ücretler sert tepkilere yol açtı. Mağdur araç sahiplerine gönderilen mesajda periyodik bakım veya garanti şartlarının eksikliği gerekçe gösterilerek teknik inceleme için 90 bin TL + KDV talep edildiği, ayrıca 5 bin TL'lik çekici masrafının da kullanıcıdan tahsil edileceği belirtildi. Distribütör Ulu Motor ise söz konusu 90 bin TL'lik meblağın ekspertiz ya da inceleme bedeli olmadığını, aracın onarım maliyeti olarak belirlendiğini savundu.

Yangınların nedenleri konusunda taraflar arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaşanıyor. Ulu Motor yangınların olası sebepleri arasında batarya alt muhafazasının darbe almasını, standart dışı soğutma sıvısı kullanımını, aksatılan bakımlar nedeniyle 12 voltluk akünün zayıflamasını ve menzil artırma amacıyla yüklenen yetkisiz yazılımları işaret ediyor. Buna karşılık araç sahipleri bakımların eksiksiz yapıldığını, araçta herhangi bir darbe ya da dış müdahale bulunmadığını belirterek iddiaları reddediyor. Süreç boyunca teknik personelin uzmanlık düzeyi ve satış sonrası servis aksaklıkları da kullanıcıların en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyor.