Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile evinde oynadığı Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sakatlanarak 1 ayı aşkın süredir sahalardan uzak kalan Milan Skriniar'ın yokluğu sarı lacivertli ekibin ardından bu kez Slovakya'yı olumsuz etkiledi.

FENERBAHÇE SKRINIAR'IN YOKLUĞUNDA AĞIR KAYIPLAR YAŞADI

Skriniar'ın eksikliği sonrası Fenerbahçe üst üste puan kayıpları yaşarken savunmasında da ciddi zaafiyetler göstermişti.

Takımın kaptanlığını üstlenen ve savunmaya liderlik eden tecrübeli oyuncunun yokluğunda Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 maçta kalesinde toplam 8 gol görerek, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır yara almıştı.

EVİNDE KOSOVA'DAN 4 GOL YİYEN SLOVAKYA'DA SAVUNMA ÇÖKTÜ

Fenerbahçe gibi Slovakya Milli Takımı kaptanının yokluğunu aradı. Dün oynanan Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında evinde iki kez öne geçtiği Kosova'ya 4-3 yenilen Slovakya özellikle yediği gollerde savunma hatalarıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

MARIAN ZEMAN: 'SKRINIAR'I ÖZLEDİK BU MAÇTA BÜYÜK KAYIPTI'

Bir dönem İstanbulspor forması da giyen eski Slovak futbolcu Marian Zeman, Kosova mağlubiyeti için STVR'de yaptığı değerlendirmede, "Gollerde savunmada sayısız hata yaptık, bireysel hatalar yaptık.Milan Skriniar'ı özledik, bu maçta büyük bir kayıptı ve ne yazık ki bunun üstesinden gelemedik. Savunma biraz gevşemişti. Birkaç sezondur Skriniar olmadan savunmanın lideri olmadığını söylüyorduk. Bugün bu doğrulandı" ifadelerini kullandı.