Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İleri yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve 78 yaşında vefat eden gazeteci, siyasetçi, iş insanı Muhittin Çolak için, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Çolak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, CHP Milletvekili İlhan Kesici, İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Şevket Bülend Yahnici, Oktay Vural, Turgut Altınok gibi birçok siyasi katıldı.

Çolak'ın tabutuna, Türk bayrağı sarıldı. Tabutu cenaze arabasına, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da taşıdı.

Muhittin Çolak'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TÜRKEŞ'İN VEFATININ ARDINDAN MHP GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ GÖREVİNDE BULUNMUŞTU

Milliyetçi hareket içinde uzun yıllar yer alan, çeşitli görevler üstlenen Çolak, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve MHP çatısı altında siyaset yaptı. 12 Eylül öncesi ve sonrasında ülkücü hareketin farklı kademelerinde görev alan Çolak, Alparslan Türkeş’in vefatının ardından MHP’de teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı ve genel başkan vekilliği görevlerinde bulunmuştu.