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Kaynak: İHA

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın final etabında karşılaşmalar, 4 Eylül Spor Vadisi Futbol Sahaları ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sahalarında oynanıyor.

Türkiye'nin 12 farklı takımının katıldığı şampiyonada sporcular, sezonu dereceyle tamamlayabilmek adına sahada mücadelelerini sürdürüyor. Karşılaşmalardaki rekabet, kriket sporunu takip edenlere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Sivas'ta düzenlenen organizasyon, 1 Eylül'de gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla tamamlanacak. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlenecek ve başarılı ekiplerin ödülleri takdim edilecek.