Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın final etabında karşılaşmalar, 4 Eylül Spor Vadisi Futbol Sahaları ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sahalarında oynanıyor.

Sivas'ta kriket heyecanı: Türkiye Şampiyonası başladı - Resim : 1

Türkiye'nin 12 farklı takımının katıldığı şampiyonada sporcular, sezonu dereceyle tamamlayabilmek adına sahada mücadelelerini sürdürüyor. Karşılaşmalardaki rekabet, kriket sporunu takip edenlere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Sivas'ta kriket heyecanı: Türkiye Şampiyonası başladı - Resim : 2

Sivas'ta düzenlenen organizasyon, 1 Eylül'de gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla tamamlanacak. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlenecek ve başarılı ekiplerin ödülleri takdim edilecek.

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